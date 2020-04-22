Bir Müzede Yıllardır Albino Köpek Balığı Olduğu Fark Edildi

Bir balık bilimci, Yeni Zelanda'daki bir müzenin koleksiyonunda çok nadir görülen bir albino köpek balığı olduğunu fark etti. Albinizm, bazı hayvanlarda sıklıkla görülmüş olsa da, albino köpek balıkları son derece nadir bulunuyor.

Yeni Zelanda'daki Auckland Savaş Anıtı Müzesi'nin koleksiyonunda, son derece nadir bir albino köpek balığı bulundu. Albino köpek balığı, Ulusal Su ve Atmosferik Araştırma Enstitüsü'nde (NIWA) bir balık bilimci olan Dr. Brittany Finucci'nin koleksiyonu incelemesiyle sonradan fark edildi.

Dr. Finucci'nin Journal of Fish Biology'de yayınlanan yakın tarihli bir araştırma makalesi, bulguyu albino Lucifer köpek balığı (Etmopterus lucifer) olarak tanımlıyor. Finucci, 2018'de Auckland Savaş Anıtı Müzesi'ni köpek balığı koleksiyonundaki örnekleri tanımlamak için ziyaret etti ve yüzlerce örnek üzerinde çalışırken garip görünümlü köpek balığını fark etti.

Albino Lucifer köpek balığı çok nadir görünüyor

Finucci, albino köpek balığını fark etmesinin ardından, "Daha önce bir albino köpek balığı görmemiştim, oldukça eşsizdi. Köpek balıkları normalde koyu renktedir, bu yüzden göze çarpıyordu. Hayvana baktığımda renk pigmenti olmadığına dair bir belirti yoktu." sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Albinizm, renk üretiminden sorumlu melanin pigmentinin eksikliğinden ya da yokluğundan kaynaklanıyor. Albino hayvanlarda beyaz tüyler, deri, cilt ve bazen de kırmızı gözler gözlemleniyor. Albinizm insanlarda ve bazı hayvanlarda sıklıkla görülmüş olsa da, albino köpek balıkları son derece nadir görülüyor.

Dr. Finucci, "Bazı literatürleri inceledikten sonra, lanternshark ailesinde albinizmi bildiren hiçbir şey bulamadım, bu yüzden keşfim bir ilkti. Kaç köpek balığının albino olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz, çünkü derin denizlerde yeterince çalışılmadı. Ancak bu nadir görülen bir durum." dedi.

Lucifer köpek balığı, Yeni Zelanda'daki en küçük köpek balığı türlerinden biri ve sadece 50 cm'ye kadar büyüyor. Bu köpek balığı türü, Pasifik Okyanusu'nun batısında 1000 metreye kadar derinliklerde yaşayabiliyor.