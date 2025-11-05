FM 26 Neden Yerden Yere Vuruluyor? İşte Almadan Önce Mutlaka Bilmeniz Gerekenler!

Sports Interactive'in popüler Football Manager serisinin yeni oyunu Football Manager 26, bu yıl önceki oyunlara kıyasla oldukça kötü inceleme puanlarıyla piyasaya sürüldü. Peki oyuncular oyuna neden bu kadar tepkili?

Futbol severlerin en çok oynadığı serilerden Football Manager, bu yıl Football Manager 26 adıyla piyasaya sürülmüş durumda. Geçtiğimiz gün resmî olarak çıkan oyun, yaklaşık 15 gündür Beta olarak erken erişimle oynanabiliyordu. Oyunun inceleme puanı dün resmî çıkışının ardından Steam'de %23 olumlu inceleme ile "çoğunlukla olumsuz" olmuş durumda. Peki oyuncular oyuna neden tepkili?

Aslında cevabı basit. Bu süreci KONAMI'nin zamanında PES 14 ile yaşadığına benzetebiliriz. Şirket ellerindeki motorun artık eski kaldığını, yeni geliştirmelere ve güncel teknolojilere ayak uydurabilmek için yeni motora geçmeleri gerektiğini söylemişti. PES 14 ile yepyeni bir motora geçen şirket, oyuncuların o sevdiği PES'i ellerinden alması ve yerine daha iyisini sunamaması sonrası yok oluşa doğru sürüklenmişti.

FM 26, PES 14'ün kaderini paylaşıyor olabilir

Şu anda Sports Interactive ekibi de benzer bir kaderi yaşıyor olabilir. Ekip ellerindeki motorun miladını doldurduğunu, bu nedenle Unity'ye geçerek gelecek 20 yılı inşa ettiklerini söylemişti. Şahsen serinin yok oluşa sürükleneceğini düşünmüyorum çünkü zamanında PES'in ciddi bir rakibi vardı fakat Football Manager'in yok.

Oyunu 15 günlük beta sürecinde 60 saatin üzerinde oynayan biri olarak söyleyebileceğim en önemli husus, gerçekten gelecek 20 yıl için attıkları temelin sağlam olduğu yönünde ama bu temel ne kadar sağlam olursa olsun, üstüne çıkılan katlar bir o kadar problemli. Sports Interactive oyuncuların kas hafızasını sıfırlamaları gerektiğini söylese de temel sorun burada değil, daha önce oyunculara sunulan birçok özelliğin yeni oyunda sunulmuyor olmasında. Şirket bununla ilgili olarak oyuna bir yıl boyunca içerik güncellemeleri getireceklerini ve şu anda oyunda bulunmayan milli takım yönetimi gibi özelliklerin de bu güncellemelerle getirileceğini söylüyor.

İade ve olumsuz inceleme furyası

Asıl sorun da burada başlıyor. Şirketin vaadi Football Manager 25'in geçtiğimiz yıl iptal edilmesinden önce bu tür eksikliklerin Football Manager 26 ile oyunda olacak olmasıydı ama iptal edilen bir oyuna rağmen şirket oyunu yetiştirmek konusunda çok büyük zorluk çekti.

Elbette günümüzde sıfırdan bu türden bir oyunun geliştirilmesi için 2 yıl pek de uzun bir süre değil ama oyunda yer alan pek çok özellik, veri tabanı ve maç motorunu hesaba katarsak... Football Manager 26 için tamamen sıfırdan geliştirilen bir oyun demek de bir hayli zor. Ayrıca oyunda yer alan sayısız bug beta sürecinde çözülmeye çalışılsa da ne yazık ki tamamı çözülmüş değil ve nihai oyunda da varlıklarını sürdürüyorlar.

Geçtiğimiz gün başlayan iade ve olumsuz inceleme furyası Sports Interactive ve yayıncı SEGA'yı nasıl etkiler, şimdilik bunu öğrenmek için zamana ihtiyacımız var ama dileriz aralarında benim de bulunduğum bu serinin köklü hayranlarını memnun edecek güncellemeler getirebilirler.

Peki siz Football Manager 26'yı oynadınız mı? Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.