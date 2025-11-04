Tümü Webekno
[Kasım 2025] Xbox'ta Yüzlerce Oyunda %90'a Varan Dev İndirimler Başladı

Xbox'ın düzenli oyun indirimlerinde bu ay yepyeni oyunlar bulunuyor. İşte indirime giren oyunlardan en dikkat çekenleri!

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. Kampanya kapsamında yüzlerce oyunda %90'lara varan indirimler sunuluyor.

Xbox'ta başlayan mevcut indirimler bu ay boyunca devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Xbox'ta indirime giren oyunlar

Ghostrunner

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Ghostrunner 169 TL 42,25 TL
Gunfire Reborn 196,25 TL 98,12 TL
Journey to the Savage Planet 190 TL 47,50 TL
Bloodstained: Ritual of the Night 178,75 TL 44,68 TL
Assetto Corsa Competizione 238,75 TL 59,68 TL
Terraria 55 TL 27,50 TL
Brothers: A Tale of Two Sons Remake 359 TL 143,60 TL
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes 899 TL 314,65 TL
Ghostrunner 2 719 TL 179,75 TL
ABZU 57,50 TL 20,12 TL
DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 819 TL 409,50 TL
Miasma Chronicles 879 TL 351,60 TL
Serial Cleaners 129 TL 38,70 TL
Nice Day for Fishing 449 TL 336,75 TL

Xbox'ta indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların PC için geçerli olmadığını, satın aldığınız takdirde yalnızca Xbox konsollarında kullanabileceğinizi hatırlatalım.

Xbox Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
