[Kasım 2025] Xbox'ta Yüzlerce Oyunda %90'a Varan Dev İndirimler Başladı

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. Kampanya kapsamında yüzlerce oyunda %90'lara varan indirimler sunuluyor.
Xbox'ta başlayan mevcut indirimler bu ay boyunca devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.
Xbox'ta indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Ghostrunner
|169 TL
|42,25 TL
|Gunfire Reborn
|196,25 TL
|98,12 TL
|Journey to the Savage Planet
|190 TL
|47,50 TL
|Bloodstained: Ritual of the Night
|178,75 TL
|44,68 TL
|Assetto Corsa Competizione
|238,75 TL
|59,68 TL
|Terraria
|55 TL
|27,50 TL
|Brothers: A Tale of Two Sons Remake
|359 TL
|143,60 TL
|Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
|899 TL
|314,65 TL
|Ghostrunner 2
|719 TL
|179,75 TL
|ABZU
|57,50 TL
|20,12 TL
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|819 TL
|409,50 TL
|Miasma Chronicles
|879 TL
|351,60 TL
|Serial Cleaners
|129 TL
|38,70 TL
|Nice Day for Fishing
|449 TL
|336,75 TL
Xbox'ta indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların PC için geçerli olmadığını, satın aldığınız takdirde yalnızca Xbox konsollarında kullanabileceğinizi hatırlatalım.