[5-12 Kasım] Xbox Game Pass’e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak yeni oyunları kütüphaneye eklemekte.

Geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass kütüphanesine Call of Duty: Modern Warfare III dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar duyuruldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

Xbox Game Pass Kasım 2025

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Dead Static Drive Belli değil 5 Kasım
Sniper Elite: Resistance 775 TL 5 Kasım
Egging On Belli değil 6 Kasım
Whiskerwood Belli değil 6 Kasım
Voidtrain 195 TL 7 Kasım
Great God Grove 150 TL 11 Kasım
Lara Croft and the Temple of Osiris 347,75 TL 11 Kasım
Pigeon Simulator Belli değil 11 Kasım
Relic Hunters Legend 525 TL 12 Kasım
Winter Burrow Belli değil 12 Kasım
Call of Duty: Black Ops 7 3.199 TL 14 Kasım
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

