[5-12 Kasım] Xbox Game Pass’e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak yeni oyunları kütüphaneye eklemekte.
Geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass kütüphanesine Call of Duty: Modern Warfare III dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar duyuruldu.
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Dead Static Drive
|Belli değil
|5 Kasım
|Sniper Elite: Resistance
|775 TL
|5 Kasım
|Egging On
|Belli değil
|6 Kasım
|Whiskerwood
|Belli değil
|6 Kasım
|Voidtrain
|195 TL
|7 Kasım
|Great God Grove
|150 TL
|11 Kasım
|Lara Croft and the Temple of Osiris
|347,75 TL
|11 Kasım
|Pigeon Simulator
|Belli değil
|11 Kasım
|Relic Hunters Legend
|525 TL
|12 Kasım
|Winter Burrow
|Belli değil
|12 Kasım
|Call of Duty: Black Ops 7
|3.199 TL
|14 Kasım
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.