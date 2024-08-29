Bir Futbolcunun Hayatını Tam Anlamıyla Yaşayabileceğimiz, Türk Geliştirici Ludu İmzalı "Football Life Simulator" Steam'de Listelendi!

Piyasadaki futbol oyunlarına Türk yapımı yeni bir alternatif olarak Football Life Simulator geliyor.

Dünya çapında popüler olan çok sayıda futbol oyunu olsa da, bu oyunlar çok büyük oranda sadece saha içerisine odaklanıyordu. Türk oyun stüdyosu Ludu, Football Life Simulator adlı oyunla Steam'de futbol oyunlarına yeni bir soluk getiriyor. Oyunu Steam'de istek listesine de ekleyebiliyoruz.

Oyunda sadece futbol oynamayacağız. Sahadaki iniş çıkışları, futbolcuların yaşadığı şöhreti ve ışıltılı hayatlarını böylece deneyimleyebileceğiz. Elbette ki bu aşamada almamız gereken kararlar da olacak, yani bu anlamda rol yapma oyunlarında gördüğümüz özellikler de göreceğiz.

Hedef daha ilerisi

Oyunun geliştiricisi Ludu'dan yapılan açıklamada, "Ama burada durmayacağız!