SEGA, Football Manager 2021'in Beta Sürümünü Başlattı

Kimi oyuncular için vazgeçilmez olan Football Manager'ın son sürümü, beta kapsamda başlatıldı. Oyuncuların an itibarıyla Epic Games ya da Steam üzerinden satın alıp, beta kapsamda oynanabilen Football Manager 2021, 24 Kasım'da kararlı sürüm olarak karşımıza çıkacak.

SEGA, milyonlarca hayranı olan "Football Manager"ın son sürümünü beta kapsamında başlattı. Oyuncuların Steam ve Epic Games Store'dan erişebildikleri oyun, oyuncuların yeni sezondaki kariyerlerini erkenden başlatmalarını sağlıyor. Ancak peşin peşin söylemek gerek ki oyunun beta sürümü, bazı hatalara ve çökmelere yol açabilir. Bu yüzden oyuna erkenden sahip olmayı düşünmeden, bu detayı göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Football Manager 2021'in beta sürümündeki en ilginç detay, çevrimiçi mod desteği sunuluyor oluşu. Yani oyunu satın alıp erken erişim imkanı yaşayan diğer oyuncularla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Bu durum, normalde tercih edilen bir şey değildi. SEGA bu kez, oyunculara daha farklı bir beta sürüm deneyimi sunmak istiyor gibi görünüyor.

Football Manager 2021'nin betasına Steam ya da Epic Games üzerinden erişilebiliyor

Football Manager 2021 dünyanın en popüler oyun platformlarında satışa sunulmuş durumda. Eğer oyunu hemen satın alıp beta kapsamda oynamak isterseniz, 224,10 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Oyunu satın alıp beta kapsamda sağladığınız gelişmeleri de kararlı sürüme aktarabileceğinizi söyleyelim. Bu sayede birkaç günlüğüne de olsa kazandığınız ilerlemelere, 24 Kasım'da piyasaya sürülecek kararlı sürümde de erişebileceksiniz.

Football Manager'ın son sürümü, pek çok yenilikle geliyor. Örneğin bu sürümle birlikte oyuncular, karşılaşma içinde ve takım yönetimi sırasında daha fazla kontrol seçeneği görecekler. Ayrıca oyundaki tüm etkileşimler de elden geçirilmiş durumda. Şirket bu sayede, oyunculara çok daha gelişmiş ve gerçekçi bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ayrıca artık oyuncu alımı konusunda daha fazla güce sahip olacak oyuncular, sezon sonundaki başarılarını da her zamankinden daha farklı şekillerde gerçekleştirebilecekler.

Kararlı sürümü 24 Kasım'da yayınlanacak, an itibarıyla da beta sürümünü deneyimleyebileceğiniz Football Manager 2021'ye Epic Games üzerinden erişmek isterseniz burada, Steam üzerinden erişmek isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.