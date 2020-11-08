CD PROJEKT RED'in merakla beklenen yeni oyunu Cyberpunk 2077'nin ertelenmesi, diğer stüdyoları ve oyunları da etkiledi. Etkilenen ve çıkış tarihi ertelenen oyunlardan bir tanesi de psikolojik korku türündeki The Medium oyunu oldu.

Bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi hiç şüphesiz ki CD PROJEKT RED'in yeni oyunu Cyberpunk 2077 oldu. Ancak oyun, oyuncular tarafından ne kadar beklendiyse bir o kadar da ertelendi. Oyunun çıkış tarihi son olarak 19 Kasım'dan 10 Aralık tarihine ertelenmişti.

Tabii oyun dünyasının bu sene için en çok beklenen oyunlarından bir tanesinin ertelenmesi diğer stüdyoları ve oyunları da etkiliyor. Cyberpunk 2077 ile yarışmak istemeyen ya da yarışamayacaklarını düşünen stüdyolar, oyunlarını erteliyor. Bu oyunlardan bir tanesi de The Medium oldu.

The Medium, Ocak 2021'e ertelendi

Daha önce Layers of Fear'ın geliştiricisi Bloober Team tarafından geliştirilen psikolojik korku türündeki The Medium, batı dünyasında Tatil Sezonu (genellikle kasım sonundan ocak başına kadar olan dönem) olarak adlandırılan dönemde PC, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkış yapacaktı.

The Medium'un Twitter sayfasından yapılan paylaşımda oyunun 28 Ocak 2021 tarihine ertelendiği açıklandı. Yapılan açıklamada ertelemenin sebebinin Polonya'daki COVID-19 sorunları ve diğer oyunların çıkış tarihleri olduğu ifade edildi.

Oyunu merakla bekleyen oyuncuların çok fazla beklemesi de gerekmeyecek. Oyun, sadece bir ay ertelendi ve bu bir aylık süre, oyun geliştiricilerinin oyunun üstüne cila çekmesi için oldukça yeterli bir süre olarak görülüyor. Oyun, 28 Ocak'ta oyuncuların kullanımına sunulduğunda herhangi bir sorunla karşılaşılmadan oynanabilecek.

The Medium, şu an Epic Games Store ve Steam'de ön siparişe açık durumda. %10 indirimde olan ön sipariş fiyatı Steam'de 69,30 TL, Epic Games Store'da ise 71,10 TL. Tabii oyunun çıktığı gün Game Pass'e geleceğini de hatırlatalım.