Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Football Manager 2026 Erken Erişim Tarihi Belli Oldu

FM 2026’nın erken erişim sürümü 23 Ekim 2025’te başlıyor. Oyunu ön­sipariş edenler, tam çıkıştan önce deneyimleme şansı yakalayacak.

Football Manager 2026 Erken Erişim Tarihi Belli Oldu
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Football Manager 2026’nın erken erişim tarihi resmi olarak açıklandı. Oyunun tam sürümü 4 Kasım’da çıkacak ancak ön sipariş verenler, 23 Ekim 2025’te erken erişimle oyuna başlayabilecek.

Erken erişim; Steam ve Epic Games gibi dijital mağazalar üzerinden, sadece PC ve Mac platformlarında geçerli olacak. Bu sürümde kayıt dosyaları tam sürüme aktarılabilecek, yani oyuna baştan başlamak gerekmeyecek.

Bu model aslında serinin önceki oyunlarında da uygulanmıştı. Geliştirici Sports Interactive, erken erişimle hem oyunculardan geri bildirim almayı hem de heyecanı artırmayı hedefliyor.

Football Manager 2026, yeni animasyon sistemi ve teknik direktör özelleştirmeleri gibi birçok yenilikle geliyor. Erken erişimle bu özellikleri daha önce denemek mümkün olacak.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim