Football Manager 2026 Erken Erişim Tarihi Belli Oldu

FM 2026’nın erken erişim sürümü 23 Ekim 2025’te başlıyor. Oyunu ön­sipariş edenler, tam çıkıştan önce deneyimleme şansı yakalayacak.

Football Manager 2026’nın erken erişim tarihi resmi olarak açıklandı. Oyunun tam sürümü 4 Kasım’da çıkacak ancak ön sipariş verenler, 23 Ekim 2025’te erken erişimle oyuna başlayabilecek.

Erken erişim; Steam ve Epic Games gibi dijital mağazalar üzerinden, sadece PC ve Mac platformlarında geçerli olacak. Bu sürümde kayıt dosyaları tam sürüme aktarılabilecek, yani oyuna baştan başlamak gerekmeyecek.

Bu model aslında serinin önceki oyunlarında da uygulanmıştı. Geliştirici Sports Interactive, erken erişimle hem oyunculardan geri bildirim almayı hem de heyecanı artırmayı hedefliyor.

Football Manager 2026, yeni animasyon sistemi ve teknik direktör özelleştirmeleri gibi birçok yenilikle geliyor. Erken erişimle bu özellikleri daha önce denemek mümkün olacak.