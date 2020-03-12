Football Manager Tutkunları İçin 5 FM 2020 Taktiği

Football Manager serisinin en son oyunu FM 2020 ile birlikte seriye yepyeni özellikler eklendi. Ancak bugun eklenen yeni özelliklere değil, o özellikler sayesinde oyuna ilişkin taktiklere bakacağız.

Football Manager oynarken sahada galibiyet almak zor bir hedef olabiliyor. Oyunda takımınızdaki futbolcunun kız arkadaşıyla arasının bozuk olması bile oynayışına etki edebiliyor. Her ne kadar bu kadar gerçekçilik bazen sinir bozsa da Football Manager’ın yeri her zaman ayrıdır. Hatta bir oyundan daha fazlası olan FM’yi bazı teknik direktörlerin bile oynadığı bilinmekte.

Bu kadar ciddi düzeyde oynanan ve hayran kitlesine sahip olan bir oyunun elbette birçok taktiği de bulunuyor. Biz de bu içerikte oyunun geliştiricilerinden gelen taktikleri sizler için derliyoruz. Gelin Football Manager 2020’nin en iyi 5 taktiğine daha yakından göz atalım.

Foootball Menager 2020 taktikleri:

Doğru kulüp seçimi

Uzun vadeli planlar

Takımınıza uygun bir taktik/diziliş belirleme

Transfer politikasını avantaja çevirme

Kulüp çalışanlarıyla iyi ilişkiler

Doğru kulübü seçimi:

Club Vision özelliğinin oyuna eklenmesi ile birlikte yapmanız gereken şey, bir futbol menajeri olarak felsefenizle en fazla uyuşan takımı bulmak. Bildiğiniz gibi artık her takımı aynı şekilde yönetemiyorsunuz. Örneğin estetik olarak tatmin eden bir atak futbolu oynamak istiyorsanız, içerisinde 1.90’lık forvete orta kafa gol mantığı bulunan bir takımla istediğinizi yapamayacaksınız demektir.

Uzun vadeli planlar yapma:

Oyun sizin için önünüzdeki 5 yılı içeren bir hedef listesi oluşturacaktır. Ancak bu hedefleri başarmaktan ziyade oyunda gerçekten başarılı olabilmek için kulübün her yanına dair uzun vadeli planlar yapmanız gerekiyor. Örneğin oyuncu gelişimini ele alalım. Hemen hemen Football Manager oynayan herkes, wonderkid alıp onları birer yıldıza çevirmeye bayılıyor. FM 2020 ile birlikte bu oyuncuların kat ettiği ilerlemeyi takip etmek daha kolay bir hâl alıyor. Development Centre (Gelişim Merkezi) bölümünü doğru kullandığınız takdirde tüm genç oyuncuları takip etmeniz mümkün olacaktır.

Uzun vadeli plan yapabileceğiniz bir diğer alan ise takım yönetimi. Takımınızın oynama süresi istatistiklerine bakarak hangi yeni oyuncuların ne kadar süre almaları gerektiğini görebiliyorsunuz. Bu da sizi transferin son gününde panik ile transfer yapmanızı engelleyerek rahatlatıyor.

Takımınızı rahat ettirecek bir taktik ve diziliş bulmak

Hazır bir taktiği takımınıza entegre edip oynatmaya çalışma devri artık geride kaldı. Football Manager 2020 ile birlikte takımınıza en iyi uyan taktiği sizin kurmanız gerekiyor. Gegenpress gibi bir taktik ile rakibin üzerine saldıran düz bir takım kurmak cazip gelebilir ancak takımınız buna uygun değilse, sezon ilerledikçe sakatlanmalar veya form düşüşleri görme ihtimaliniz artacaktır.

Yaşlı oyuncu ortalaması yüksek olan kadroya sahip bir alt lig takımını yönettiğinizi ele alalım; bu tarz oyunculardan sürekli atak yapmalarını isteyen bir taktik kurmak takımınız için ilk sezondan felaket ile sonuçlanacaktır. Bir diğer taktik ise taktiğinizi takımın başına geçtiğiniz anda belirlemek. Bu sayede sezon öncesinde takımınıza katacağınız kişileri taktiğe uydurabilir ve ona göre antrenman yaptırabilirsiniz.

Bir taktik/dizilişte karar kılabilmeniz için ekibinize uygun taktiklerin yanında yeni bir başparmak emojisi bulunuyor. Ayrıca ligdeki farklı takımlara karşı yedek taktikler geliştirmeniz de sizin yararınıza olacaktır.

Kulübünüzün transfer politikasını avantajınıza kullanmak:

Football Manager 2020’deki çoğu kulüp, konu yeni oyuncu transfer etmeye gelince size bir sezon hedefi belirler. Bu da oyuncuları belirli bir ülkeden transfer etmek ya da sadece genç oyuncuları transfer etmek gibi ulaşması zor hedefler olabiliyor. Tabii bu hedefler sizi istediğiniz transferi yapmaktan alıkoymuyor. Sadece genç oyuncuları transfer etme hedefi ile tamamen wonderkid’lerden oluşan bir takım kurabilirsiniz.

Benzer şekilde uzun kontrat kısıtlamaları bulunan bir kulüp içerisinde de takımınızı kolaylıkla yenileyebiliyorsunuz. Eğer transfer hedeflerine sadık kalırsanız bu da sizin işinize yarayacak ve transfer bütçesinin artması gibi sonuçlar doğuracaktır. Eğer kendinize transfer bütçesi geniş, yüksek profilli oyuncuları transfer etme gücü olan olan zengin bir kulüp bulacak kadar şanslı olursanız yukarıdakilere fazla aldırmanız gerekmiyor. Tabii her zaman bir takımı dipten alıp zirveye taşımak en zevklisidir…

Kulüp çalışanlarıyla iyi ilişkiler geliştirmek:

Football Manager 2020’de kulüp çalışanlarına daha fazla sorumluluk ve görev verebiliyorsunuz. Bu da sizin takımın antrenmanından, genç oyuncu gelişimlerini takipten veya kontrat yenilemeden muaf edebiliyor. Bu yüzden kulüp çalışanlarına görev atamayı unutmayın. Tabii bu olay ucuza patlamıyor, belirtmekte fayda var.

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