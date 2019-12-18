Ünlü otomobil markası Ford, bulunduğu açıklamalara göre; Ranger, Bronco, F-150 serilerinin içinde bulunduğu bir yatırıma toplamda 1,45 milyar dolarlık ödeme yapacak.

Ford Motor Company, Henry Ford tarafından Highland Park, Michigan, ABD’de 16 Haziran 1903 tarihinde kuruldu. Michigan merkezli şirket, 6 kıtada, 200 pazarda araç üretip, dağıtıyor.

Ford, ABD’deki Detroit şehrinde bulunan iki tesise 1,45 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Pikap Ranger, SUV Bronco, hibrid F-135 ve elektrikli tüm versiyonların üretimi için toplamda 3.000 işçinin işe alınacağını duyuruldu.

6 milyar dolarlık anlaşma

Otomobil şirketi çalışanlarını temsil eden United Automobile Workers (UAW) ile imzalanan anlaşmaya göre Ford, toplamda 6 milyar dolar yatırım yapacak ve 8.500 kişiye iş imkanı yaratacak. Ford’un yaptığı bu 1,45 milyar dolarlık yatırımın da 6 milyar dolarlık anlaşmanın bir parçası olduğu biliniyor.

İlk tesiste yatırımın 750 milyon doları kullanılacak

Yapılan anlaşmaya göre Amerikan devinin 1,45 milyar dolarlık yatırımının 750 milyon doları Wayne üretim tesisinde yapılacak olan Ranger ve Bronco modellerini kapsayacak. Otomotiv devinin aynı zamanda 2.700 kişiye istihdam sağlayacağı biliniyor. Tüm bunların yanı sıra üretilen araçlarda da belirli farklılıklar öngörülüyor.

Ranger modeli için yüzeysel değişiklikler yapılıyor. Ranger, ilk defa 2011 yılında ABD’de tanıtıldı. 2015’te ise bir yenilenmeye tabi tutuldu. Yeni nesil Ranger ise 2021 yılında bekleniyor. Amerikalı bir blog yazarı, Ranger modelinin zaman sınırlamasının olmadığını, o yüzden üretim konusunda bir acelesinin bulunmadığını belirtti. Yine de bu kadar yatırım yapan ve yapması gereken Ford’un, Ranger modelini geç çıkarmayacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Ford, Bronco serisini baştan yenileyecek ve araç, 2020 yılı bahar ayı için hazır olacak.Ford’un Wayne tesisi ayrıca, Argo Al şirketiyle geliştirilen kendi kendine sürüş teknolojisini, Bronco ve Ranger modellerine entegre etmek için yeni bir modifikasyon merkezi edinecek.

İkinci tesiste, yatırımın 700 milyon doları kullanılacak

Dearborn tesisinde ise F-150’nin hibrit ve elektrikli türlerini desteklemek için geriye kalan 700 milyon dolar kullanılacak. Ayrıca bu tesiste 300 kişiye istihdam sağlanacak. Ford, hibrit ve elektrik versiyonlu F-150 modelini gelecek yıl piyasaya sürecek. Tüm bunların yanı sıra Ford'un elektrikli araçlar geliştirmek ve üretmek için dünya genelinde 11,5 milyar dolardan fazla yatırım yapması bekleniyor.