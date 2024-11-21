Avrupa'daki zorlu pazar koşulları nedeniyle Ford, Fiesta ve Mondeo gibi popüler modellerinin üretimini durdurmuştu. Şimdi ise işten çıkarımlara başlayacağı ortaya çıktı.

Ford, Avrupa'daki operasyonlarında küçülmeye gidiyor. Şirket satışları düşen ve üretimden kaldırdığı popüler modellerin ardından işten çıkarımlarında olacağı yönünde açıklamada bulundu.

Ford, Avrupa'daki iş gücünün yaklaşık %14'ünü işten çıkarmayı planladığını ve bu işten çıkarımların ise 2027 yılına kadar tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.

Elektrikli araç talebi Ford’un planlarını sarsıyor

Ford'un yaklaşık 4000 kişiyi işten çıkarmayı planlaması otomotiv piyasasında da büyük bir yankı uyandırdı. Özellikle Birleşik Krallık ve Almanya'da yapılacak olan bu kesintiler şirketin son yıllarda önemli kayıplar yaşadığı otomotiv pazarındaki zorluklarla ilgili diyebiliriz. Ford'un açıklamasına göre, elektrikli araçlara geçiş ve yeni rekabet gibi faktörler de bu kayıplarda etkili oldu. Ancak şirket, satışlarındaki büyük düşüşü yalnızca dış faktörlere bağlamıyor ve içsel sorunlarına da dikkat çekiyor.

Avrupa'da, içten yanmalı motorlu araçlara yönelik sıkı emisyon düzenlemeleri, düşük elektrikli araç talebi ve Çinli otomobil üreticilerinin artan rekabeti gibi zorluklarla karşılaşan Ford, popüler modelleri Fiesta ve Mondeo'nun üretimini durdurmuştu. Aynı zamanda Capri ve Explorer gibi yeni elektrikli araçlarının üretim hedeflerini düşüreceğini de beyan etmişti fakat bu hamlelerin şirketin Avrupa'daki kan kaybını durdurmaya yeterli olup olmayacağı şüpheli.