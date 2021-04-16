Ford CEO'su Jim Farley, Twitter'da yaptığı bir paylaşım ile Tesla ve Elon Musk'ı hedef aldı. Bu paylaşımda kendilerine ait tam otonom sürüş sistemini tanıtan Farley, sistemin gerçek dünya testlerini kendilerinin yaptıklarını söyleyerek, Tesla'nın yolundan gitmediklerini ima etti.

Otomobil sektörünün bir süredir görülmemiş bir değişim içerisinde olduğu, herkes tarafından bilinen bir gerçek. Özellikle de Tesla'nın öncülük ettiği ve birkaç yıldır da adeta furya haline gelen elektrik motorlu ve otonom sürüş sistemli otomobiller, sektörün seyrini tümüyle değiştirmiş oldu. Hal böyle olunca da otomobil şirketleri arasında bugüne dek pek de görülmemiş düzeyde rekabet başladı.

ABD'li otomobil üreticisi Ford da Tesla'nın açtığı yoldan yürümeye başlayan şirketlerden bir tanesi. Özellikle de Mustang Mach-E isimli elektrik motorlu aracıyla sektörde güçlü bir yer edineceğine inanan Ford yetkilileri, elektrik motorlu araçlarına otonom sürüş sistemleri de eklemek istiyorlar. Bununla ilgili olarak Twitter'dan bir paylaşım yapan Ford CEO'su Jim Farley ise Tesla ve Elon Musk'ı doğrudan hedef alan bir açıklamada bulundu.

"Müşterilerin bunu yapmasına gerek olmasın diye, gerçek yollarda test ettik"

Tesla ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden takipçilerimiz, Tesla'nın Ekim 2020'de yaptığı açıklamaları hatırlayacaktır. O dönemlerde Tesla, "FSD", yani tamamen otonom sürüş sisteminin beta sürümünün kullanıcılar tarafından denenebileceğini açıklamıştı. İlk etapta 2.000 müşterinin hizmetine sunulan sistem, daha sonralarda bazı sürücülerin lisanslarının iptal edilmesi nedeniyle daha az kişiyle test edildi. En nihayetinde de Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla sürecin devam ettiğini ve FSD'nin V9.0 kodlu beta sürümünün hazır olduğunu açıklamıştı. İşte bu durum, Ford CEO'su tarafından yapılan açıklamalarda ti'ye alındı.

CEO Jim Farley, Twitter'da paylaştığı bir video ile Ford'un üzerinde çalıştığı tamamen otonom sürüş sisteminin tanıtımını yaptı. Farley'in paylaştığı video, Ford'un gerçek koşullar altında test edilen otonom sürüş sisteminin ne durumda olduğunu gözler önüne seriyordu. Ancak buradaki mesele, videonun kendisinden ziyade Farley tarafından yapılan açıklamaydı. Ford CEO'su, konuyla ilgili açıklamasında tamamen otonom sürüş sistemini kendilerinin test ettiğini, müşterilerinin böyle bir şey yapmak zorunda kalmayacaklarını söylemişti. İşte bu cümle, otomotiv sektöründe suların ısınmaya devam ettiğinin ve şirketlerin rekabetinin her geçen gün biraz daha arttığının açık bir göstergesi.

İşte Ford CEO'sunun Tesla'yı ti'ye alarak paylaştığı o video