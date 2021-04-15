Çinli otomobil şirketi Xpeng, tanıttığı P5 isimli sedan aracında LiDAR destekli otonom sürüş sisteminin bulunacağını açıkladı. Şirkete göre P5, bu özelliği ile dünyada bir ilke imza atmış olacak. Otomobil analistleri ile LiDAR'ın bugüne kadar kullanılamadığını, Xpeng'in bu teknolojinin tüm zorluklarını aştığını söylüyor.

Çin'in bilindik otomobil üreticilerinden bir tanesi olan Xpeng, bugün duyurduğu sedan aracı P5 ile otonom sürüş teknolojileri konusunda bambaşka bir dönemin başladığını açıkladı. Xpeng yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre P5, LiDAR teknolojisiyle üretilmiş olan otonom sürüş sistemli dünyanın ilk seri üretim aracı. Otomobil analistleri, Çinli otomobil üreticisinin bu hamleyle, dünya üzerindeki diğer otomobil üreticilerini geride bıraktığını açıkladı.

Xpeng'in yeni sedanı, aracın tüm çevresinin takip edilmesini sağlayan tam 32 adet sensörle donatılmış durumda. Bu sensörler, aracın çevresindeki diğer araçlar, şeritler, bisikletler, trafikteki nesneler ve hatta yol çalışmalarına kadar tespit işlemi yapabiliyor. Xpeng P5, LiDAR teknolojili otonom sürüş sistemini bir hafta boyunca tam 3.675 kilometre mesafede test etti ve güvenilirliğini ispatladı.

İşte dünyanın ilk LiDAR otonom sürüş destekli aracı Xpeng P5

Xpeng CEO'su He Xiaopeng tarafından yapılan açıklamalarda, P5'in sahip olduğu otonom sürüş sisteminin sektör için bir rekor olduğu ifade edildi. Şirket olarak gelişmişlik ve teknolojik ilerlemeleri önemsediklerini söyleyen CEO, bugüne kadar piyasaya sürdükleri en gelişmiş ve teknik açıdan en iddialı araçlarının P5 olacağını söylüyor. Elbette bu araç, donatıldığı LiDAR otonom sürüş teknolojisi nedeniyle bu kadar ön plana çıkarılmak isteniyor.

Xpeng P5'te kullanılan LiDAR teknolojisiyle ilgili detaylar veren CEO, bu araçta Qualcomm'un Snapdragon SA8155P bilgi işlem platformunun bulunduğunu, bu platforma 2 LiDAR ünitesi, 12 ultrasonik sensör, 5 milimetrelik dalga radarı ve 13 adet de yüksek çözünürlük sunan özel kameranın entegre edildiğini açıkladı. Öte yandan aracın kendi kendine gidebilmesini sağlayabilmek için lazer destekli bir telemetriye de sahip olan P5, sahip olduğu bu özellikle 150 metreye kadar ötesini, 150 dereceye kadar görüş açısı ile görebiliyor. Bu sistem, aracın otomatik olarak seyir mesafesi korumasını, ışıkları belirlemesini, reaksiyon almasını ve trafikteki diğer tüm unsurları analiz etmesini sağlıyor.

Xpeng'in LiDAR teknoloji inovasyonundan sorumlu olan Wu Xinzhou, otonom sürüş sistemleri denildiği zaman akıllara gelen ilk ismin Xpeng olmasını istediklerini ancak şu an için yalnızca Çin'de bilindikleri için, bu durumdan pek de memnun olmadıklarını ifade ediyor. Yapılan testlerle ilgili ufak bir bilgi de veren Xinzhou, 100 kilometrede yapılan otonom sürüş sistemi testindeki insan müdahalesinin 0,65 olduğunu, şerit değişimindeki doğruluk oranının ise yüzde 86 ila yüzde 97,91 aralığında değiştiğini söylüyor. Açıklanan veriler, Xpeng'in otonom sürüş sisteminin bugüne kadarkilerin çok daha ötesinde olduğunu gözler önüne seriyor.

Otonom sürüş sistemleri dediğimiz zaman akıllara gelen ilk şirket olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, LiDAR teknolojilerinin çok pahalı olduğunu, otonom sürüş sistemleri için bu teknolojiye yapılacak yatırımların "aptalca" olduğunu savunuyor. Ayrıca Toyota'dan Volkswagen grubuna kadar pek çok otomobil üreticisi bu teknolojiyi kullanmak istedi ancak bir türlü seri üretime geçiş yapılamadı. İşte Xpeng'in tüm bu teknolojik zorluklara rağmen LiDAR teknolojisini P5 isimli sedanına entegre etmiş oluşu, bu şirketi rakiplerinin arasından çekip öne çıkarmış durumda. Xpeng P5'in önümüzdeki haftalarda düzenlenecek Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılması, fiyatının da bu etkinlikte duyurulması bekleniyor.