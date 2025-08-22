Elektrikli araçlar artık sadece binek modellerle sınırlı değil. Ford, ticari araç segmentinde başlattığı elektrikli dönüşümde önemli bir kilometre taşını E-Tourneo Courier ile ortaya koyuyor. Peki bu araç sadece yük mü taşıyor, yoksa dijital bir teknoloji üssü mü? Webtekno olarak bu yeni nesil kompakt van’ı veriyle inceledik.

Ford E-Tourneo Courier, 100 kW (136 PS) gücündeki elektrik motoruyla şehir içi kullanım için ideal bir tork tepkisi sunuyor. 290 Nm’lik anlık tork ile tam dolu yükte bile rahat bir kalkış sağlıyor.

55 kWh batarya paketi, 300 km WLTP menzil* sunarken; şehir içi dağıtım, saha çalışmaları veya kurye servisleri için yeterli bir operasyonel esneklik sağlıyor.

Şarj altyapısı: 30 dakikada %80

Ticari kullanımda zaman çok kritik. E-Tourneo Courier’in 100 kW DC hızlı şarj desteği, %10’dan %80’e sadece 30 dakikada dolum sağlıyor.Ayrıca 11 kW AC şarj seçeneğiyle iş yerlerinde gecelik şarj senaryolarına da uyumlu. CCS Combo 2 standardı sayesinde geniş şarj altyapısıyla entegre çalışabiliyor.

Akıllı batarya yönetimi:

IP67 su/toz geçirmez batarya muhafazası

Hücre bazında sıcaklık izleme

Ön koşullandırma sistemi ile kış şartlarında batarya ısısı optimize ediliyor.

One-pedal sürüş ve %80'e kadar rejeneratif frenleme ile menzil artırımı sağlanıyor.

Dijital kokpit: Mobil ofis artık gerçek.

SYNC 4 işletim sistemine sahip 12'' dikey dokunmatik ekran ve 10'' dijital gösterge paneli ile E-Tourneo Courier bir mobil teknoloji platformuna dönüşüyor.Kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, artırılmış gerçeklik yönlendirmeleri, FordPass Pro uygulaması ile uzaktan kontrol gibi dijital donanımlar iş kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor.

Sürekli Bağlantı: 5G, Wi-Fi, HDMI, USB-C

5G modem ve Wi-Fi hotspot (10 cihaza kadar)

HDMI çıkışı sayesinde sunum veya medya yansıtma

Kablosuz şarj, 4x USB-C portu (100W destekli)

FordPass Pro ile rota planlama, kabin ön ısıtma, filo yönetimi

ADAS ve Güvenlik: Ford Co-Pilot360™

Ticari bir araçtan beklenmeyecek kadar gelişmiş sürüş destek sistemleri:

Şerit takip & akıllı hız asistanı

Seviye 2 otonom sürüş desteği

Aktif park asistanı ve 360° kamera

Yük dengeleme, rüzgâr dengeleme, römork stabilizasyonu

Mobil ofis ve pro power onboard

Ford’un Pro Power Onboard sistemi, 2.3 kW’a kadar güç çıkışı sağlıyor.Kampanyalar, açık hava etkinlikleri, şantiyeler veya mobil teknik servis hizmetleri için elektrikli matkap, bilgisayar, projektör gibi cihazları doğrudan araca bağlayabiliyorsunuz.Katlanabilir masa, tablet dock, priz sistemi ve iş gününü yöneten yazılımlar: E-Tourneo Courier bir iş aracı değil, mobil ofis.

Rakiplerle kıyaslayınca durum nasıl?

E-Tourneo Courier Kangoo E-Tech VW ID.Buzz Cargo e-Berlingo Menzil (WLTP) 300 km* 285 km 415 km 280 km Şarj Hızı (DC) 100 kW 75 kW 170 kW 100 kW Dijital Ekran Boyutu 12 inç 10 inç 10 inç 8 inç V2L Özelliği Var Yok Var Yok Mobil Ofis Çözümleri Var Yok Sınırlı Yok

Sonuç: İşin Geleceği Sessiz, Bağlantılı ve Elektrikli

Webtekno'nun test notları:

Gerçek menzil (şehir içi): 325 km*

Şarj süresi (10–80% DC): 32 dk

SYNC 4 arayüz skoru: 8,8/10

FordPass Pro işlevselliği: 9,2/10

Mobil ofis ergonomisi: 9/10

Ford E-Tourneo™ Courier®, sadece bir araç değil; işinizin, ekibinizin ve verinizin mobil uzantısı. Dijital bağlantı, elektrikli güç, mobil çalışma alanı ve operasyonel verimlilik bir araya gelince; bu araç, yeni nesil girişimcilerin ve küçük işletmelerin elektrikli partneri oluyor.

Daha fazlası için Ford Türkiye resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

*Menzil ve yakıt tüketimi değerleri, WLTP test prosedürüne göre belirlenmiştir. Gerçek sürüş koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.