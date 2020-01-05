Ford, F-Serisi kamyonetlerinin performansını arttırmaya yönelik yeni adımlar atacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir patent, Ford'un hem dört çeker sistemi hem de yeni bir direksiyon sistemi üzerinde çalıştığını öne sürüyor.

Otomobillerdeki ‘dört çeker (4WD) sistemi’, pek de yeni bir gelişme sayılmaz. Ağır iş araçlarında ve canavar kamyonlarda da kullanılmasıyla dikkat çeken sistem, zorlu şartlarda araçların hareket kabiliyetlerini arttırmalarını sağlıyor. Dört çeker sistemi, günlük araçlarda ise ilk defa 1980 yılında kullanılmaya başlandı ve şu anda Bugatti Chiron ve Lamborghini Huracon Evo gibi üst sınıf spor araçlarda bile kullanılan bir sistem haline gelmeyi başardı.

2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan bir patent ise Ford’un, dört çeker teknolojisini F-Serisi kamyonetlerinde de kullanma kararı aldığına işaret ediyor. The Drive tarafından gündeme getirilen patent, Ford’un ‘heavy-duty’ araçlarında dört çeker bir sistem kurmayı hedeflediğini öne sürüyor.

Ford’un planladığı özellikler, yalnızca dört çeker sistemiyle de bitmiyor:

Dört çeker sistemine ek olarak, patentte yer alan başka bir bilgi de Ford’un, ‘Ackerman Prensibi’ne’ uygun bir direksiyon sistemi üzerinde çalıştığına işaret ediyor. Ackerman Prensibi’ne uygun direksiyon sistemlerinin çalışma mantığı ise direksiyon çevrildiğinde tekerleklerin hepsinin aynı noktadan dönüş yapmasına dayanıyor. Bu da tekerleklerin farklı bölgelerinin zamanla aşınmasının önüne geçmiş oluyor. Bu direksiyon sistemi Ford kamyonetlerde kullanıldığı takdirde araçların performansının ciddi oranda artacağı söylenebilir. Ford, kamyonetlerine eklediği dört çeker sistemiyle de kullanıcılarını tatmin edecek gibi görünüyor.

The Drive, ortaya çıkan Ford patenti ile ilgili daha detaylı bilgi almak için şirketle iletişime geçmeye karar verdi ancak Blue Oval, patent başvurularının bu alanda sıradan bir iş süreci olduğunu ve bundan yola çıkarak herhangi bir ürün beklentisi içerisine girmenin yanıltıcı olabileceğini belirtti. Elbette Ford’un planlarının gelecekte tam olarak nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek.

Ford’un planları ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.