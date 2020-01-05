2021 Ford Mustang Mach-E, Bir Gecede 40 Ön Sipariş Aldı

Mustang hayranlarının birçoğunda öfke uyandıran elektrikli Ford Mustang Mach-E, Tesla’nın ana yurdu olan Silikon Vadisi’nde fazlasıyla ilgi görüyor. 2021 Ford Mustang Mach-E, geçtiğimiz gece 40 adet ön sipariş aldı.

Ford Mustang hayranları, geçtiğimiz senenin kasım ayında tanıtılan bir araba ile fazlasıyla şaşırmışlardı. Hayranların çok sevdiği Mustang serisi otomobiller, yerini yine performans odaklı olan ancak bu sefer tamamen elektrikli bir şekilde tasarlanan bir otomobile bırakacağı için biraz öfkelenmişti. Kimi müşteriler tarafından fazlasıyla beğenilen bu otomobil, bazı hayranlara göre muscle otomobil deyince ilk akla gelen Mustang ismini hak etmiyordu.

Amerikan otomobil üreticisi Ford’un geçtiğimiz senenin kasım ayında tanıttığı Ford Mustang Mach-E, tasarım ve teknik detaylarıyla oldukça ilgi çekici bir otomobildi. Tam elektrikli bir SUV modeli olacak olan otomobilin hayranları kızdırma sebebi ise Mustang ismine sahip olmasıydı. Sevmeyen hayranlar bir yana, otomobil iyi satış rakamlarına ulaşmaya başladı. Raporlara göre geçtiğimiz gece 40 adet ön sipariş rezervasyonu alan Ford Mustang Mach-E, popülaritesini artırıyor.

Tesla’nın evinde 100 ön sipariş:

Ford Mustang Mach-E, geçtiğimiz günlerde Tesla’nın evi olan Kaliforniya’da bulunan Silikon Vadisi’ndeki bir Ford bayisinde fazlasıyla ilgi görüyor. Raporlarda, Sunnyvale Ford isimli bayii geçtiğimiz günlerde yeni tam elektrikli SUV modeli için yalnızca bir gecede tamı tamına 40 ön sipariş rezervasyonu aldığını açıkladı. Bu siparişlerle birlikte Silikon Vadisi’ndeki bayinin toplam ön sipariş rezervasyon sayısı 100’e ulaştı.

Bu rakamın Ford için önemi, Silikon Vadisi’nin Ford Mustang Mach-E’yi rakip olarak çıkardığı Tesla’nın evi olması. Elektrikli otomobil sektörüne öncülük eden Tesla Motors’un ana merkezi Kaliforniya, Palo Alto’da bulunuyor. Elektrikli SUV modeli Ford Mustang Mach-E’yi burada rakibine oranla iyi bir rakamla satabilen Ford, Tesla’ya dişli bir rakip olacak gibi duruyor.