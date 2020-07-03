Ford Fiesta 2020 Fiyat Listesi ve Dikkat Çeken Özellikleri

Ford Fiesta 2020, önceki nesillerine göre farklılık gösteren yeni tasarımı ve eklenen yeni özellikleriyle göz dolduruyor. Hatchback kasa araçlar içerisinde en çok tercih edilen modellerden birisi olan Ford Fiesta 2020'yi fiyat listesi ve detaylı bilgileriyle sizler için inceledik.

Amerikan otomobil üreticisi Ford, geçtiğimiz aylarda klasik modellerinden birisi olan 2020 model Ford Fiesta’yı bütün dünyada satışa sunmuştu. Özellikle B segmentinin en çok tercih edilen araçlardan birisi olan Ford Fiesta, 2020 modelinde yapılan değişiklikler ve eklenen yeni özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

Yeni Ford Fiesta, hem tasarım hem de teknik açıdan birçok yeniliğe sahip. Trend, Titanum ve ST Line olmak üzere üç farklı donanıma olan Ford Fiesta’da yapılan değişiklikleri ve eklenen özellikleri güncel fiyat listesi ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.. Keyifli okumalar dileriz.

Tasarım:

Dış tasarım:

Hatchback kasa arabalar arasında en çok tercih edilen modellerden birisi olan Fiesta, 2020 modeliyle önceki nesillerine göre daha uzun ve geniş bir tasarıma sahip. Aracın uzunluğu 4040 mm'yken genişliği 1476 mm ve 1735 mm.

Ford Fiesta 2020, her ne kadar imza niteliğindeki kendine özgü tasarımını korumaya devam etmeye çalışsa da, büyük havalandırmalara sahip ızgaraları, aracın köşelerinde bulunan sis farları ve hafif çıkık tampon arabaya bambaşka bir hava katmış.

Yeni Fiesta’ların gerçekten de geniş bir renk yelpazesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Arabanın şu anda tam 7 farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu da klasikten vazgeçip arabasına renk katmak isteyen sürücüler için büyük bir avantaj.

İç tasarım:

Ford Fiesta’nın koltuklarında, şirketin Trend Siyah adı verdikleri renkte kumaş döşemeler bulunuyor. Aracın Titanium paketini satın almak istediğinizde ise koltuklar daha koyu bir renk olan Titanium Siyah kumaşa sahip oluyor. Ford Fiesta, arka koltuktaki yolcular için önceki nesillerinden daha geniş diz mesafesine sahip. Aracın bagaj hacmi ise 292 litre.

Güvenlik:

Tehlike uyarı ışıkları:

Ford Fiesta 2020 aracınızı kullanırken ani bir fren yapmanız durumunda arabanın arkasında bulunan tehlike uyarı ışıkları otomatik olarak yanıp sönmeye başlıyor ve arka araçta bulunan sürücüyü uyararak olası bir kazayı engellemeye çalışıyor. Bu özellik sayesinde yolculuk hem kendi aracınız hem de güvenli takip mesafesini koruyan arkadaki araç son derece güvenli olacaktır.

Adaptif hız kontrol sistemi:

Adaptif hız kontrol sistemi, bugün yeni model arabaların neredeyse hepsinde görebileceğimiz hız limiti özelliğiyle birebir. Normal hız limitleyicisi olmasının yanı sıra, bu özellik sayesinde Ford Fiesta aracınız öndeki araçla arasına güvenli takip mesafesi koyabiliyor ve hızını tekrar buna göre ayarlayabiliyor.

Otomatik uzun farlar:

Uzun farların karşıdan gelen sürücüler için son derece tehlikeli olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Özellike uzun yol sırasında zaten yorulmuş bir sürücünün üzerine uzun farlarla gitmek, ölümcül kazalara bile yol açabiliyor.

Ford Fiesta 2020, bu tür kazaları önlemek için yeni nesil birçok arabanın kullanmaya başladığı özelliklerden birisini bünyesine eklemiş. Yolculuk sırasında arabanız karşıdan gelen bir arabayı algılarsa, uzun farlarını hemen kapatıp kısa farlara geçiyor. Araba geçip gittikten sonra ise yolu tekrar düzgün görebilmeniz için uzun farları geri açıyor.

Sürücü dikkat takip sistemi:

Uykusuzluk, trafik ve uzun yol, sürücüleri en çok yoran etkenlerden sadece birkaçı. Yorgunluğun vermiş olduğu dikkatsizlik sonucu sürücü hem kendisi hem de karşı taraf için ölümcül derecede kazalara sebebiyet verebilir.

Ford Fiesta 2020, bu tür kazaları engelleyebilmek adına aracın içerisinde sürücünün yorgunluk belirtilerini algılayan bir sisteme sahip. Sistem, ilk önce sürücüye mola vermesi gerektiğini hatırlatıyor ve belirtiler devam ederse sürücüyü görsel ve sesli bir şekilde uyarmaya devam ediyor.

Trafik levha tanıma sistemi:

Yeni Ford Fiesta 2020, yoldaki hız sınırı, sollama yasağı gibi trafik levhalarını algılayıp analiz ettiği bilgileri aracın yol bilgisayarı ekranından sürücüye bildiriyor. Bu özellik sayesinde gözünüzden kaçırdığınız levhalar olsa bile, ekran aldığınız uyarılarla kurallara uygun bir şekilde hareket edebilirsiniz.

Kapı kenar koruması:

Kabus gibi dar alanlarda, arabanın kapısını açarken çoğu zaman kapıyı çizdiğimiz ya da yandaki araca zarar verdiğimiz durumlar olabiliyor. Ford Fiesta 2020, kapıların kenarlarına koymuş olduğu korumalar sayesinde bu tür darbeleri engellemeyi hedefliyor.

Konfor:

Isıtmalı direksiyon:

Kış günlerinde sabah erken saatlerde buz gibi arabaya binip üşüyerek yola çıkmak kimsenin hoşlandığı bir durum değil. Yeni Ford Fiesta, sürücülerinin konforunu düşünerek elektrikli ısıtmalı direksiyona sahip.

Açılabilir cam tavan:

Ford Fiesta 2020, isteğe bağlı olarak açılabilir cam tavana sahip. Sürücüye ve özellikle arabadaki yolculara panoramik gökyüzü manzarası sunan bu özellik sayesinde yolculukların daha ferah ve iç açıcı geçmesi gayet olası.

Yüksek kaliteye sahip ses sistemi:

Ford Fiesta’nın içinde, 675 Watt’lık B&O Ses Sistemi bulunuyor. Toplamda 10 hoparlörden oluşan bu sistemi, tiz ve bas sesleri daha net bir şekilde duymanıza olanak sağlıyor.

Multimedya sistemi:

Ford Fiesta 2020, Trend paketinde 4,2 inç, diğer paketlerinde ise 8 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip. Araçta bulunan SYNC Araç İçi Bilgi ve Eğlence Sistemi sayesinde bu ekran üzerinden cep telefonunuza kolaylıkla erişim sağlayabiliyorsunuz. Aynı işlemleri dilerseniz AppLink ve Apple CarPlay özelliklerini kullanarak ad gerçekleştirebiliyorsunuz.

Park asistanı:

Türkiye’de özellikle kalabalık şehirlerde park yeri bulmanın bazen çok zorlaştığı bir gerçek. Ford Fiesta, sizin için uygun bir park yeri bulduktan sonra sizi yönlendiriyor ve siz gazı, freni ve vites değişikliğini kontrol ettiğiniz sürece direksiyon manevraları yapabiliyor. Bu özellik sadece arabayı park ederken değil, park yerinden çıkış esnasında da kullanılabiliyor.

Ford Fiesta donanım paketleri:

Fiesta Trend

Fiesta Titanium

Fiesta ST

Yeni Ford Fiesta, daha önce de belirttiğimiz gibi 3 farklı donanım paketine sahip. Paketler Trend, Titanium, ve ST donanımlarından oluşuyor. Bu paketlerin arasında en çok öne çıkan Fiesta ST donanımı.

Ford Fiesta ST’de diğer paketlerin aksine 18 inçlik alaşımlı jantlar bulunuyor. Araba 200 beygir ve 1.5L EcoBoost motora sahip. Koltuklarından pedallarına kadar tamamen spor araba şeklinde tasarlanan bu aracın 0 kilometreden 100 kilometreye ulaşma süresi ise tam 6,5 saniye.

Ford Fiesta performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Ford Fiesta’nın şu anlık satışa sunulan 2 farklı motor seçeneği bulunmakta. Otomatik vites kullanmak istediğinizde karşınıza şu anlık sadece benzinli motor çıkıyor ancak ileride dizel motorlu otomatik şanzımana sahip araçlar gelir mi orasını bilemiyoruz. Gelin hep birlikte Ford Fiesta’nın motorlarına ve yakıt tüketimlerine yakından göz atalım.

1.5L Dizel (85 hp):

Ortalama (lt/100 km): 3,8

Şehir içi (lt/100 km): 4,1 - 4,2

Şehir dışı (lt/100 km): 3,4 - 3,5

1.0L Benzinli Otomatik Şanzıman (100 hp):

Ortalama (lt/100 km): 5,6 - 5,7

Şehir içi (lt/100 km): 7,2 - 7,3

Şehir dışı (lt/100 km): 4,6 - 4,7

Ford Fiesta 2020 fiyatları:

Ford Fiesta 2020 1.0L EcoBoost 100 PS Otomatik Benzin 178.000 TL

Ford Fiesta 2020 1.5L TDCi 85 PS Manuel Dizel 178.000 TL

Sizler için Ford Fiesta 2020’nin yeni özelliklerini ve teknik detaylarını yakından inceledik. Peki sizler Ford Fiesta’nın bu yeni hali ve fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.