Ford, bir süredir üzerinde çalıştığı iki yeni elektrikli otomobilini ertelediğini duyurdu. Ford'un böyle bir karar almasının temel nedeni, hibrit motor teknolojisi gibi görünüyor.

Oldukça hızlı başlayan elektrikli otomobil dönüşümü, oldukça hızlı bir şekilde sönmeye başladı. Şirketler birer birer projelerini iptal etmeye başlamış durumdalar. Gelen son haberler, ABD'li otomobil devi Ford'un da benzer bir çıkmaz içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor.

Ford'un resmî açıklamasına göre üzerinde çalışılan iki elektrikli otomobil projesi, birkaç yıllığına ertelendi. Bu araçlardan biri, elektrikli bir pick-up'tı. Şirket, bu otomobili bir yıl erteleyerek, 2026'da piyasaya sürmeye karar kardı. Ertelenen ikinci otomobil ise üç sıra koltuklu bir SUV. Bu araç, 2 yıl ertelendi ve 2027'de piyasaya sürülecek. Tabii zamanın ne göstereceği bilinmez. Bu araçlar, tamamen iptal de edilebilirler.

Ford, hibritlere ağırlık vermek istiyor

Ford'un elektrikli otomobillerini ertelemesinin başlıca nedeni, hibrit modeller. En azından şirket CEO'su Jim Farley için durum böyle. CEO, geçmişte yaptığı bir açıklamada "Hibritler, sektörümüzün geçişinde giderek daha önemli bir rol oynayacak ve uzun vadede burada kalacak." şeklinde bir cümle kurmuştu. Bu arada; Ford'un geçtiğimiz yılın sonlarında elektrikli otomobiller için ayırdığı 12 milyar dolarlık yatırımı ertelediği bilgisini de verelim.

Ford'un aldığı kararın ne kadar etkili olacağını bilemiyoruz ancak böyle bir kararın alınmasında Toyota'nın büyük bir role sahip olduğunu söyleyelim. Japon otomobil devi, geçtiğimiz yıl ABD'deki satışlarını yüzde 22 artırdı. Satışlarda yaşanan bu büyük artışın temel nedeni ise hibrit motorlu modellerdi. Hâl böyle olunca Ford da kârlılığını artırmak için böyle bir karar almış gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki yıllar, hibrit ve elektrikli otomobiller için nasıl geçecek...

Toyota, elektrikli otomobillere tamamen karşı: Tamam da niye?