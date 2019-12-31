Ford Mustang Shelby GT500 ve Ford GT, Drag Yarışına Tutuştu

Drag Times, Ford Mustang Shelby GT500 ile Ford GT model otomobilleri bir drag yarışına soktu. İki canavar otomobilin yer aldığı bu yarışın sonuçları oldukça ilginç. Ayrıca yayınlanan video sayesinde araçların tasarımlarını da yakından inceleme şansı elde ediyoruz.

Ford Mustang Shelby GT500 model otomobilin ilk örnekleri galerilerde görüntülenmeye ve şanslı sahipleri tarafından yollarda kullanılmaya başladı. Bu güçlü aracı bir performans testine sokmak isteyen Drag Times, iki Ford Mustang Shelby G50 aracı ve Ford GT süper otomobili arasında bir drag yarışı düzenlemeye karar verdi.

Drag Times, düzenlediği drag yarışını özel pistlerde gerçekleştirmek yerine trafik akışı oldukça az olan bir bölgeyi seçti. Yayınlanan videoda görünen siyah SUV aracı da yarışçıları trafik akışından haberdar etmek ve güvenliği sağlamak için konumlanmış gözüküyor.

Ford Mustang Shelby GT500 ve Ford GT drag yarışının videosu:

Yarışta kullanılan iki GT500 modellerinden biri, stoktan alınan bir araç ve kullanıcısıyla buluşmaktan yalnızca birkaç gün uzaklıkta. Fakat GT500 model araçların bir zayıf noktası bulunuyor. Arabanın ilk kalkışında hiçbir problem olmasa da bir süre sonra çekiş kontrol sisteminde anlık güç kesintileri meydana geliyor. Arabanın kalkışı sırasında çekiş kontrol sisteminin kapatılamıyor olması da işleri daha da zor bir hale getiriyor. Fakat aracın önceden planlanan ve hazırlıklar yapılan bir drag yarışında bir problem yaşamayacağı düşünülüyor.

Videoyu izlemeden önce haberi okumak isteyen okuyucularımız için Mustang ve GT arasındaki bu drag yarışının sonucunu söyleyip tatsızlık yaratmayacağız. Fakat sonuçların oldukça şaşırtıcı olduğu söylenebilir. Kullanılan Mustang araçlardan biri üzerinde küçük de olsa bazı değişiklikler yapılmış durumda. Fakat Mustang, bu değişikliklerle bile GT aracının kalkış hızına yetişemiyor ancak ardından hız kazanıp işleri tersine çevirmek için büyük bir çaba sarf ediyor.

Buna ek olarak yayınlanan drag yarışı videosunda araçların iç yapılarını ve hız göstergesi tasarımlarını da detaylı bir biçimde incelemek mümkün. Ayrıca çeşitli bölgelere yerleştirilen kameralar da sanki yarışın içinde gibi hissetmenizi sağlıyor.

Sizin bu yarış hakkındaki düşünceleriniz neler? Sonuçlar sizi şaşırttı mı?