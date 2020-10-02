Ford, Mustang markası altında odağını Shelby GT500’e kaydırmak için GT350 ve GT350R’ın üretimini bu sonbaharda sonlandırıyor. Bu otomobiller için son model yılı 2020 olacak.

Çok uzun yıllardan beri dünyanın en beğenilen otomobillerinden olan Ford Mustang’ler, hem o eski efsane kasalarıyla hem de yeni teknolojik yapılarıyla beğenilmeye devam ediyor. Bu noktada birbirinden farklı modellerle karşımıza gelen Ford, bizlere beklenen ama buna rağmen üzücü sayabileceğimiz haberi duyurdu.

Ford Mustang Shelby GT350 ve GT350R modelleri, 2020 yılında son kez karşımızda oldu. Şirket, bundan sonra bu araçların yeni modellerinin üretilmeyeceğini açıkladı. Ford, iptal kararıyla ilgili olarak “760 beygirlik GT500 tüm noktalarda ilerlerken, şimdi Shelby GT350 ve GT350R üretimini bu sonbaharda planlandığı gibi bitireceğiz. Bu, tutkulu Mustang müşterilerimizi heyecanlandıracak yeni eklemelerin önünü açıyor. 2021 model yılı için sınırlı sayıda üretilecek Mach 1 dahil.” şeklinde açıklama yaptı.

Bu açıklamadan anlıyoruz ki Ford, Mustang markasında odağını GT500’e yönlendirecek ve Shelby tutkusunu 2021’e taşıyacak. Bununla birlikte GT350 ve GT350R’da bulunan ve muhteşem sese sahip 5,2 litrelik Voodoo motoru, en azından şimdilik herhangi bir yuvaya sahip olmayacak. Bunun Voodoo motoru için yolun sonu mu yoksa kısa bir ara mı olduğu bilinmiyor. Voodoo motorunun insanı dinlendiren sesini merak ediyorsanız, aşağıdaki video size güzel bir örnek sunabilir:

Ford Mustang Shelby GT350 ve GT350R modellerinde kullanılan Voodoo motorunun sesi:

Mustang hayranlarının bu iptal kararında üzüntü duyduğu başlıca şey, GT350’lerin doğrudan bir hale olmaması. Mustang Mach 1’ler çok büyük beklenti yarattılar, ancak bir Shelby değiller ve düz bir krank mili bulunmuyor. Ayrıca araç, 480 beygir gücünde 5,0 litrelik Coyote V-8 motoruna sahip olacak.

Eğer Mustang Shelby GT350 veya GT350R modellerini almak istiyorsanız, 2020’nin üstündeki modelleri alamayacağınızı söyleyelim. Otomobillerin son model yılı olması ise bu araçların cazibesini daha da fazla artırabilir.