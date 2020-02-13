Ford'un Yeni Crossover Aracı 'Puma ST', İlk Kez Görüntülendi

Ford'un bir süre önce duyurduğu yeni crossover modeli Puma'nın yüksek performans sunacak versiyonu "Puma ST" ilk kez görüntülendi. Casus kameralara yakalanan araç, tasarım açısından Puma'yla neredeyse aynı olacak. Puma ST'nin 2021 model olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Ford, geçtiğimiz temmuz ayında "Puma" isimli yeni modelini tanıttı. Şirket, yeni aracını sadece belirli pazarlarda piyasaya sürmüş durumda. Ford'un Türkiye için hazırladığı internet sitesinde ise bu araç resmen tanıtılıyor ancak şu an için ulaşılabilirlik konusunda herhangi bir açıklama yapılmıyor.

Puma, görünüş itibarıyla son dönemlerde iyiden iyiye popüler olan küçük SUV modelleri gibi görünüyor. Pek çok tüketicinin ilerleyen dönemlerde tanıma imkanı yakalayacağı bu aracın, tek bir modelden oluşacağı düşünülüyordu ancak durumun böyle olmayacağı anlaşıldı. Çünkü casus kameralardan elde edilen görüntüler, Puma'nın performans versiyonu olarak karşımıza çıkacak "Puma ST"nin varlığını ortaya koyuyor.

Karşınızda, kamuflajsız olarak ilk kez görüntülenen Ford Puma ST

Ford'un yaklaşmakta olan yeni crossover modelinin yüksek performans versiyonu, tasarım açısından normal Puma'ya oranla sadece ufak tefek farklar içeriyor. Bu farklardan ilki doğrudan aracın egzoz bölümünde karşımıza çıkıyor. Öyle ki Puma'nın yüksek performanslı versiyonu, çift çıkışlı egzoza sahip olacak. Ayrıca aracın bagaj kapısı üstüne eklenilen spoyler, düz versiyona oranla biraz daha büyük.

Ford Puma ST'nin iç kısmına bakıldığında da normal Puma'ya göre ufak farklılıkların olduğu görülebiliyor. Görünen o ki Ford ekibi, yüksek performans sunacak Puma ST'de daha farklı bir koltuk tasarımı kullanacak. Bunun haricinde ise Puma ile Puma ST'nin iç tasarımının genel anlamda aynı olduğunu söyleyebiliriz.

Puma ST'nin motor donanımı şu an için açıklanmadı. Ancak uzmanlar, bu aracın güç aktarma organlarının Fiesta ST ile aynı olacağına inanıyorlar. Eğer bu durum gerçek olursa Puma ST, 1.5 litrelik 3 silindirli bir motora sahip olacak. 198 beygir gücü sunması beklenen Puma ST'nin 290 Nm tork üreteceği ifade ediliyor. Puma ST'nin sahip olacağı bu güç, aracın 7 saniyenin altında 100 kilometre hıza ulaşabilmesini sağlayacak.

Ford'un yaklaşmakta olan Puma ST modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Ancak Puma modeli, 2020 yılı içerisinde tüketicilerle buluşacak. Yani Ford, Puma'nın yüksek performans sunan modelini tüketicilerle buluşturmak için uzun bir süre beklemeyebilir. Uzmanlara göre otomotiv devi, Puma ST'yi 2020'nin yaz aylarında tanıtacak ve 2021 model araçlar, tüketicilerle buluşmaya başlayacak.