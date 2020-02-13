Tesla'nın en popüler modellerinden bir tanesi olan Model 3'ün modifikasyona uğramış versiyonu Model 3 Ascension-R, Japonya'da bir etkinliğe katıldı. Etkinlik kapsamında Japonya'daki Tsukuba Pisti'ne çıkan Model 3 Ascension-R, mükemmel bir tur süresi elde etti.

ABD merkezli otomobil devi Tesla, son dönemlerin en gözde otomobil üreticilerinden bir tanesi. Çünkü şirket, ürettiği elektrik motorlu ve otonom araçlarla hem tüketicilerin hem de diğer otomobil üreticilerinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Ancak tüketiciler, elektrik motorlu araçların performans açısından ne vadettiğini tam olarak bilemediklerinden, Tesla'nın ya da diğer üreticilerin araçlarına tedirginlikle yaklaşabiliyorlar.

Bu haberimizi okuduktan sonra elektrik motorlu bir aracın, günümüzün süper araçlarına nasıl kafa tutabildiğini çok net bir şekilde görebileceksiniz. Çünkü Tesla Model 3, Japonya'da bir etkinliğe katıldı ve McLaren F1, Ferrari F40 ve Lamborghini Gallardo gibi süper araçlarlarla karşı karşıya geldi. Söz konusu etkinliğin sonuçları ise ciddi anlamda dikkat çekiciydi.

Yukarıdaki fotoğrafta görmekte olduğunuz araç, Model 3 Ascension-R olarak geçiyor ve sadece ABD'ye özel olarak üretiliyor. Klasik Model 3'ün modifikasyona uğramış hali olan araç, Japonya'daki etkinliğe katılabilmek için ABD'den uzun bir yolculuğa çıktı ve okyanusu aşarak Japonya'ya götürüldü. 22 Ocak'ta Tsukuba Pisti'nde gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları ise bugün itibarıyla gün yüzüne çıktı.

Yarışın sonuçlarına baktığımızda, tüm araçların birbirlerine yakın sürelerde pisti tamamladığını söyleyebiliriz. Hatta araçlar arasında saliseler bulunduğunu söylemek gerekiyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, diğer araçlar arasında elektrik motorlu tek araç olarak piste çıkan Tesla Model 3 Ascension-R'nin sonuçlarına bakalım.

Pistte bir tur atan Tesla Model 3 Ascension-R, Tsukuba Pisti'ni tam olarak 1 dakika 4 saniye ve 7 salisede tamamladı. Bu süre, bir rekor değildi ancak elektrikli otomobillerin nasıl bir performans sunabildiğini açıkça gözler önüne serebiliyordu. Çünkü Model 3 Ascension-R'nin tur süresi, kaydedilen en iyi üçüncü süreydi.

Konuya ilişikin açıklamalarda bulunan uzmanlar farklı lastikler kullanıldığı takdirde sonuçların değişebileceğini, Model 3 Ascension-R'nin bu pisti 1 dakika 3 salise içerisinde tamamlayabileceğini söylüyorlar. Ancak mevcut sonuçlar bile elektrik motorlu Tesla Model 3'ün, günümüz süper araçlarına nasıl kafa tutabildiğini açıkça gösteriyor.

Aynı pistte bir tur atan araçlar ve tur süreleri

Nissan Nismo GT-R: 1:00.3

McLaren F1: 1:04.3

Tesla Model 3 Ascension-R: 1:04.7

Porsche 911 GT3 997: 1:04.8

Ferrari F40: 1:04.8

Audi R8 V10 5.2 FSI: 1:04.9

Lamborghini Gallardo: 1:05.0

Porsche 911 Turbo 997: 1:05.2

Tesla Model 3 Ascension-R'nin pist performansını gösteren video