Ford ile Renault Anlaştı: Türkiye'de de Satılacak Ucuz Elektrikli Otomobiller Üretecekler

Renault ile Ford'dan stratejik iş birliği haberi geldi. Renault, anlaşma kapsamında Ford için iki uygun fiyatlı elektrikli otomobil üretecek. Bu otomobiller Avrupa pazarında satışa çıkacak. İşte detaylar...

ABD'li otomobil devi Ford ile Avrupalı rakibi Renault arasında önemli bir iş birliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma kapsamında Renault, Ford için iki elektrikli otomobil üretimi yapacak. Üstelik bu otomobiller, Avrupa pazarında satışa sunulacak. Her iki firmayı da sevindiren anlaşmanın maddi boyutu ise şimdilik bilinmiyor.

Ford, Avrupa pazarında ciddi kan kaybı yaşıyor. Bir yandan Çinli markalara diğer yandan Avrupalı rakiplerine karşı koyamayan şirket, pazar payını iyiden iyiye kaybetti. İşte Renault ile yapılan stratejik anlaşma, kaybedilen pazar payının geri alınması için oldukça önemli. Zira Renault tarafından üretilecek Ford otomobiller, uygun fiyatlı olacaklar.

Renault altyapısı kullanılacak, Ford DNA'sı korunacak!

Yapılan resmî açıklamaya göre Renault'un Ford için üreteceği iki elektrikli otomobilin ikisinde de Renault'un "Ampere" platformu üzerine inşa edilecek. Ancak bu demek olmuyor ki söz konusu otomobiller, Renault tarafından üretildiklerini doğrudan hissettirecekler. Ford'un basın açıklamasında her iki otomobilin de Ford DNA'sını korumaya devam edeceği ifade edildi.

Ancak bu anlaşma kapsamında bazı sorunlar var. Öyle ki ne Ford ne de Renault, yeni otomobillerin detaylarına değinmedi. Ayrıca bu otomobillerden ilki, 2028 yılında Avrupa pazarında satışa sunulacak. Bu da gelişmenin heyecanlandırdığı tüketicilerin birkaç yıl beklemek zorunda olacaklarını ortaya koyuyor. Bakalım Renault ile Ford arasındaki stratejik anlaşma, elektrikli otomobil pazarında gerçekten uygun fiyatlı otomobiller üretilmesini sağlayacak mı...