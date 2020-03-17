Zach Wright, 1995 model Ford Taurus'u ile yeni bir dünya rekoru kırmayı başardı. Dünyanın en hızlı Ford Taurus'una sahip olan Wright, 1.100 beygirlik aracıyla 400 metreyi 8.967 saniyede tamamladı.

1995 model bir Ford Taurus, sizce ne kadar hızlı olabilir? Zach Wright isimli bir adam, sahip olduğu mavi renkli Ford Taurus ile birkaç yıldır hız rekorları kırmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir rekor denemesinin altına imzasını atan Wright, eski bir aracın doğru işlemler uygulandığında aslında ne kadar hızlanabileceğini açıkça ortaya koyuyor.

Zach, "The Blue Turd", yani mavi dışkı olarak isimlendirdiği aracı üzerinde yıllardır çalışıyor. Yaklaşık bir yıl önce aracını 800 beygir gücüne çıkarmayı başaran Wright, geçtiğimiz yaz aylarında aracının motor gücünü 1.000 beygire yükseltmişti. Bu devasa güçle bir de yarış pistine çıkan Wright, 400 metrelik mesafeyi sadece 9 saniye içerisinde tamamlamayı başarmıştı. Aylar sonra aynı piste yeniden çıkan Wright, yeni bir dünya rekoru kırmayı başardı.

İşte 1995 model "The Blue Turd"

Wright'ın yaptığı son çalışmalar, bu eski Ford Taurus'un 1.100 beygir güce ulaşmasını sağladı. Sadece motordaki güç artışıyla yetinmeyen Wright, aracın ağırlığını da bir hayli düşürdü. Geçtiğimiz hafta sonu bir yarış pistine çıkan Wright, yenilediği aracıyla yeni bir rekor kırmayı da başardı. Saatteki hızı 273 kilometreye ulaşan araç, 400 metrelik yolu 8.967 saniye içerisine tamamlamayı başararak yeni bir rekor kırmayı başardı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Wright, bu rekoru kırmadan önce onlarca sorunla karşılaştığını ifade ediyor. Yaptığı testler sırasında aracının elektriksel sistemlerinde bazı sorunlar çıktığını söyleyen Wright, yapılan testler sırasında aracın aks kırdığını, şanzumanda ve motorda da bazı problemlerin yaşandığını ifade ediyor. Ancak Wright'in azimli ve çalışkan yapısı, yeni bir rekorun kırılmasını sağladı.

1995 model Ford Taurus'un kırdığı dünya rekoru