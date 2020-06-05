Steam Oyun Festivali’nin yaz versiyonu esnasında oyuncuların beğenisine sunulacak oyunlara dair haberler gelmeye başladı. Forgotten Fields’ın demosunun festival kapsamında oynanabilir olacağı yayıncı firma Dino Digital tarafından duyuruldu.

Yaz aylarında gerçekleşecek Steam Oyun Festivali’nin başlamasına günler kala yeni oyunlara dair bilgiler de gelmeye başladı. 9 - 14 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek festivalde çıkacak yeni oyunların demolar ve canlı etkinliklerle kutlanacağı biliniyor. Oyuncuların 2020’nin sonlarına doğru ya da gelecek sene çıkacak oyunların oynanabilir kısa bölümlerini deneyebileceği, oyun geliştiricilerle iletişime geçeceği, beğendikleri oyunları unutmamak için istek listelerine ekleyebilecekleri festival merakla bekleniyor.

Bugün de yayıncı firma Dino Digital, yeni bir haber verdi ve Frostwood Interactive tarafından geliştirilen anlatı macera türündeki oyun Forgotten Fields’ın demosunun söz konusu festival süresince erişilebilir olacağını duyurdu. Çocuklukta yaşadığı eve satılmadan önce son kez bakmak için dönen bir yazarı konu alan oyunda nostaljik ögeler kullanılıyor. Baş karakter olan Sid isimli yazarın eskiye dair yerleri, kişileri ve anıları hatırlaması üzerine kurulan oyun, yer yer macera türünden izler taşıyor.

Eskiye dair pek çok şey barındırıyor:

Oyunun hikâyesi, annesinin daveti üzerine eski evine isteksiz bir biçimde son kez giden Sid’in arkadaşlarıyla buluşması ve hatıralarıyla yüzleşmesi üzerine kurulu. Sid ile hareket eden oyuncularsa hikâyenin şekil almasına yardımcı oluyor ve zaman zaman akışı değiştirecek kararlarla eğlenceli bir maceranın içine atılıyor. Oyun, bir yazarın ilham bulma hikâyesini konu edindiğinden özellikle kitaplara ilgili oyuncular tarafından keyifle oynanacak gibi duruyor.

Nostalji, yaratıcılık, şimdiki zamanı yaşama ve geçen zamanı anma üzerine ilginç bir oyun deneyimi sunan Forgotten Fields için 'süreksizlik ve yaşamın kısalığı üzerine bir meditasyon' yorumları yapılıyor. Oyunun 9 Haziran ile 14 Haziran arasında festival kapsamında sunacağı sınırlı demo sürümü için yayınlanan tanıtım fragmanı şimdiden ilgi görmüş durumda. Festivale yalnızca günler kala daha hangi oyunlara dair yeni haberler alabileceğimizi hep birlikte göreceğiz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.