Electronic Arts ile Steam arasında son dönemde başlayan iş birliği, EA Access’in Steam’e gelmesiyle yeni bir seviyeye taşınacak. Hâlihazırda Sea of Solitude, Unravel Two gibi oyunlar da Steam’e gelmiş durumda.

Electronic Arts, geçtiğimiz yılın ekim ayında yaptığı açıklamada çeşitli oyunların Steam’e geleceğini açıklamıştı. Respawn’ın Star Wars Jedi: Fallen Order oyunuyla başlayan süreç, Dragon Age: Inquisition gibi yapımlarla devam etti.

Görünüşe göre iki dev arasındaki iş birliği bu kadarla da kalmayacak. Yeni EA oyunları Steam’e eklenecek. Ayrıca EA Access de yakın zamanda Steam’e eklenebilir. En azından şimdilik firmaların paylaşımlarından görülenler bu şekilde.

Steam’de EA Access:

Elimizdeki bilgilerde, yakında EA Access’in Steam’e geleceğine dair bilgiler olsa da bu tarihin ne kadar yakında olduğu konusunda kesin bir bilgi yok. 11 Haziran’da yapılacak olan EA Play Live 2020 etkinliğinde konuyla ilgili yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

EA Access şu anda Xbox One ve PS4 kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca bilgisayarda da bu hizmeti kullanmak mümkün. Origin üzerinden erişilen hizmetin iki farklı versiyonu bulunuyor. Daha temel bir versiyon olan Basic'te, çeşitli oyunlara ve üçüncü parti yapımlara erişim mümkün oluyor. Premier paketteyse daha fazla oyun bulunuyor ve yeni oyunlara dünyanın geri kalanından bir hafta önce erişim şansı sunuluyor.

EA, yeni oyunları haftaya tanıtacak:

Electronic Arts, bir hafta sonra gerçekleştireceği EA Play Live 2020 etkinliğinde yeni oyunlarını da tanıtacak. Etkinlikte FIFA 21, Madden NFL 21 ve başka oyunları görmemiz bekleniyor. Bu oyunların Origin ile Steam’e aynı anda çıkıp çıkmayacağıysa bilinmiyor.

Son dönemde oyun pazarı oldukça karışmış durumda. EA ile Steam iş birliği yapıyor; Epic Games ise kendi platformuna insanları çekmek için peş peşe ücretsiz oyunlar veriyor. Bu sürecin kazananı genel olarak oyuncular olacak gibi gözüküyor. EA Access’in Steam’e gelmesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?