Fornite'ta 2021 Yılında Yüz Yüze Etkinlik Olmayacak

Epic Games, yıllardır yaptığı Fortnite etkinliklerinin geleceği ile ilgili bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre Epic Games, 2021 yılında Fortnite için yüz yüze etkinlik yapmayacak. Bunun sebebi, Epic Games'in oyuncuların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini daha çok önemsemesi olarak açıklandı.

Kuzey Carolina merkezli video oyunu geliştirme şirketi Epic Games, daha önce Gears of War ve Unreal serileriyle adını duyurmuştu. Aynı zamanda birçok oyun tarafından kullanılan Unreal Engine isimli oyun motorunun da geliştiricisi olan şirket, özellikle 2017 yılında piyasaya sürülen Fortnite isimli battle royale türü oyunuyla çok daha popüler hale gelmişti.

Epic Games daha önce Fortnite için oldukça fazla etkinlik yapmıştı. Bunların içerisinde turnuvalar gibi yüz yüze yapılan etkinlikler de vardı. Epic Games, 2021 yılında yapılması beklenen etkinliklerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirket, önümüzdeki yıl Fortnite ile ilgili yüzyüze herhangi bir etkinliğin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

"Oyuncularımızın ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği bizim için daha önemli":

Epic Games, bütün fiziksel etkinlikleri süresiz olarak ertelemiş olsa da Fortnite Champion Series (FNCS) etkinliğinin yıl boyu devam etmesi için çalışmalar yapacağını ve daha çok haftalık turnuvalara odaklanacaklarını belirtti. Epic Games, "Niyetimiz eninde sonunda yeniden yüz yüze turnuvaları düzenlemek ancak bu tarz etkinlikler için önceliğimiz oyuncularımızın ve personelimizin sağlığı ve güvenliğidir" açıklamasını yaptı.

Şirket, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Neyin pratik ve güvenli olduğu hakkında hala pek bir şey bilmiyoruz. Bu yüzden de Fortnite Dünya Kupası dahil olmak üzere 2021 yılında hiçbir yüz yüze etkinlik düzenlemeyi planlamıyoruz. Gelecekte yüz yüze etkinliklere geri dönebileceğimiz umuduyla 2021'de çevrimiçi etkinlikler yapmaya devam edeceğiz".