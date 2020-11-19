Fortnite Geri Dönüyor: NVIDIA GeForce NOW iOS'a Geldi

Apple, esasında kendi ekosisteminde başka oyun yayın platformlarına izin vermemeye çalışsa da GeForce NOW artık tarayıcıdan ulaşılabilir oldu. Böylece Apple'ın yasaklamış olduğu Fortnite da iOS cihazlara dönüş yapabilir.

Teknoloji devi Apple, yeni nesil oyun yayın platformlarının kendi bahçesinde kök salmasına kapılarını kapatmıştı. Yine de bu platformlar adeta kapıdan kovulsa bacadan girerek kendilerine bir yol bulmaya devam ediyor.

Bugün NVIDIA, yeni GeForce NOW hizmetinin iOS cihazlara geldiğini duyurdu. Bu hizmet sayesinde PC oyunlarını, iPhone ve iPad’lerde tarayıcı üzerinden oynayabilmek mümkün. Hatta bu oyunlara Fortnite da dahil.

Tarayıcıdan mobilde oyun keyfi

Kullanıcılar, GeForce NOW kütüphanelerine iOS cihazlarındaki tarayıcıda play.geforcenow.com adresine girerek erişim sağlayabiliyor. NVIDIA’nın da belirttiği üzere bu arayüz henüz beta aşamasında. Haliyle de bazı önemli eksikleri bulunuyor.

Şu anda platformda henüz bir dokunmatik arayüz bulunmuyor ve oyunları oynamak için bir Bluetooth ya da güç girişi oyun pedi gerekiyor. Bu da MOBA ve strateji gibi yoğun klavye fare kullanımı gerektiren oyunların henüz oynanamadığı anlamına geliyor.

Kontrol anlamındaki sıkıntıları bir kenara bırakırsak, GeForce NOW şu anda Safari üzerinde Windows, Android ve Chrome OS’ta çalışacağı gibi performans gösteriyor. Oyuncular, bir seferde 1 saate kadar ücretsiz olarak istedikleri oyunu oynayabiliyor.

Oyun kütüphanelerine erişim mümkün

GeForce NOW şu anda kendi özel oyunlarına sahip değil ancak Steam, Epic ve uPlay PC’deki yüzlerce oyunu göz önüne aldığımızda bu şu anda çok da önemli bir eksiklik gibi gözükmüyor. “Founders” üyeliği alanlar dört saate kadar oynayabilirken, NVIDIA’nın sunduğu RTX grafik kart teknolojisi gibi özelliklerden de yararlanabiliyorlar.

Yeni hizmetin bir başka dikkat çekici özelliği ise Fortnite’ı pratikte iOS’ta oynamayı mümkün kılması oldu. Bilindiği üzere Fortnite, Epic ile Apple arasındaki anlaşmazlıktan sonra iOS mağazalarından kaldırılmıştı. Gelecekte yeni platformlara da açılacak olan bu hizmette ayrıca oyunları oynamayı kolaylaştıracak arayüzler de yer alacak.