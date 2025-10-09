Tümü Webekno
Fortnite'ın Ünlülerle Dolu Cadılar Bayramı Etkinliği Başladı: İşte Yenilikler

Fortnite, son yılların en büyük Cadılar Bayramı etkinliklerinden biri olan Fortnite Kâbusları 2025'i bugün başlattı. Etkinlik, oyunda birçok yenilik sunarken ünlü isimler ve korku filmleriyle iş birlikleri de getiriyor.

Fortnite'ın Ünlülerle Dolu Cadılar Bayramı Etkinliği Başladı: İşte Yenilikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İçinde bulundurduğu farklı modlar sayesinde bir oyundan çok oyun platformuna dönüşen ve hâlâ dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri konumunda bulunan Fortnite, sürekli etkinlikler düzenliyordu. Bunlardan biri de her sene Cadılar Bayramı’na özel olarak başlatılan “Fortnitemares”, Türkçe adıyla “Fortnite Kâbusları” etkinliğiydi.

Fortnite, şimdi de bu yılki Fortnitemares’in fragmanını yayımladı, iş birliklerini açıkladı. Bugün gelen güncellemeyle birlikte Fortnitemares etkinliği 1 Kasım’a kadar devam edecek. Etkinlik kapsamında yepyeni ünlü isimler oyuna gelecek, birçok ikonik korku serisiyle iş birliklerin gidilecek.

Fortnite Kâbusları etkinliği fragmanı

Doja Cat, Çığlık, Scooby Doo ve dahası

reloc

Fortnite Kâbusları Cadılar Bayramı etkinliği,** Battle Royale ve Reload (Yeniden)** modları için sunulmaya başladı. Oyunseverler, yarın itibarıyla Yeniden modunda Forntite Kâbuslarına özel olarak hazırlanmış yepyeni bir harita görecekler ve burada birbirleriyle kapışabilecekler. Ayrıca Battle Royale geneline Cadılar Bayramına özel eşyalar ve silahlar da eklenecek.

İş birliklerine gelelim. En dikkat çeken şüphesiz Doja Cat. Ünlü sanatçı, oyuna hem skin olarak ekleniyor hem de oynanış olarak geliyor. Doja Cat’in yanı sıra Cadılar Bayramı’na özel olarak kurulan birçok ünlü seriyi içeren iş birlikleri var. Bu iş birlikleri kapsamında mağazaya yepyeni skinler ve eşyalar eklenecek.

fornti

Bu kapsamda 13. Cuma film serisinden Jason Voorhees, Teksas Katliamı’ndan Leatherface, Çığlık serisinden Ghostface, Terrifier’dan Art the Clown, Scooby Doo karakterleri, Poppy Playtime, Black Phone, R.E.P.O gibi karakterler mağazadan satın alınabilecek. Ghostface’in aynı zamanda oyun içine de eklendiğini göreceksiniz. Fortnite’ın son yıllarda yaptığı en iyi etkinliklerden ve iş birliklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bugün itibarıyla Fortnite Kâbuslarını denemeye başlayabilirsiniz.

