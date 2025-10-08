Tümü Webekno
Ekim 2025: Xbox Game Pass’e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak yeni oyunları kütüphaneye eklemekte.

Eylül 2025’te Xbox Game Pass kütüphanesine Call of Duty: Modern Warfare III dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar duyuruldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

Xbox Game Pass Ekim 2025 Oyunları

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Supermarket Simulator 395 TL 8 Ekim
Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions 166,68 TL 9 Ekim
The Casting of Frank Stone 575 TL 14 Ekim
Ball x Pit Belli değil 15 Ekim
The Grinch: Christmas Adventures Belli değil 15 Ekim
Eternal Strands 1.300 TL 15 Ekim
He Is Coming 399 TL 15 Ekim
Ninja Gaiden 2 Black 1.749 TL 15 Ekim
Pax Dei Belli değil 16 Ekim
Keeper Belli değil 17 Ekim
Evil West 800 TL 21 Ekim
Ninja Gaiden 4 2.999 TL 21 Ekim
