Ekim 2025: Xbox Game Pass’e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak yeni oyunları kütüphaneye eklemekte.
Eylül 2025’te Xbox Game Pass kütüphanesine Call of Duty: Modern Warfare III dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar duyuruldu.
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Supermarket Simulator
|395 TL
|8 Ekim
|Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions
|166,68 TL
|9 Ekim
|The Casting of Frank Stone
|575 TL
|14 Ekim
|Ball x Pit
|Belli değil
|15 Ekim
|The Grinch: Christmas Adventures
|Belli değil
|15 Ekim
|Eternal Strands
|1.300 TL
|15 Ekim
|He Is Coming
|399 TL
|15 Ekim
|Ninja Gaiden 2 Black
|1.749 TL
|15 Ekim
|Pax Dei
|Belli değil
|16 Ekim
|Keeper
|Belli değil
|17 Ekim
|Evil West
|800 TL
|21 Ekim
|Ninja Gaiden 4
|2.999 TL
|21 Ekim