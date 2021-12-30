Fortnite oyuncuları için bu akşam oldukça keyifsiz geçiyor. Oyuna dünya genelinde uzun saatlerdir erişim sorunları yaşanıyor.

2017 yılında oyun severlerin karşısına çıktığından beri en popüler battle royal oyunlarından biri olmayı başaran Fortnite, dünya genelinde milyonlarca oyuncuya sahip. Ancak bu akşam bu oyuncular için tatsız bir gelişme yaşandı.

Fortnite sunucularında yaşanan bir sorun sebebiyle oyuncular oyuna uzun saatlerdir erişim sorunları yaşıyorlar. Dünyanın farkl bölgelerinden gelen bildirimlere göre, oyuncular oyuna giriş yapamıyor.

Fortnite açıklama yaptı:

Yaşanan bu erişim problemi sonrası açıklama yapan Fortnite ekibi, ilk olarak sorunun farkında olduklarını ve çözümü için çalıştıklarını açıkladılar. Ardından saatler geçtikçe benzer açıklamalar gelmeye başladı ancak sorunun çözüldüğüne yönelik beklenen açıklama bir türlü gelmedi.

Fortnite ekibi yaklaşık 1 saat önce yaptıkları son açıklamada da sorunu çözmek için uğraştıklarını ve gelişmeleri aktaracaklarını ifade ettiler. Ancak Twitter'da yapılan pek çok paylaşım, problemin hala devam ettiğini gösteriyor.