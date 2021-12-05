Fortnite Chapter 3 ile Birlikte Gelen Tüm Yeni Özellikler

Fortnite'ın yeni bölümü Chapter 3 ile oyuna bir sürü yeni özellik geldi. Geliştirici şirket Epic'in açıklamalarına bakacak olursak bu özelliklerden bazıları kalıcı olacak gibi duruyor.

Sevilen oyun Fortnite’ın Chapter 2’su 2019 yılında gelmiş ve burada bizi daha önce olduğundan çok farklı bir ada karşılamıştı. Uzaylı istilasından Ariana Grande konserine kadar pek çok şeyin yaşandığı Fortnite Chapter 2’dan sonra, cumartesi günü gerçekleşen canlı yayın etkinliğinin ardından sevilen battle royale oyununda artık, büyük değişikliklerin yaşanacağı Chapter 3’e geçiyor.

Bu sabah oyunun geliştiricisi Epic, yeni bölümün “Flipped” isimli 1. sezonunu başlattı. Oyundaki en büyük değişikliklerden birisi ise karlı kaplı yeni ada olarak öne çıktı. Yeni battle pass’i alanlar, Spider-Man ve sonrasında da Dwayne “The Rock” Johnson tarafından seslendirilen The Foundation gibi karakterler arasından seçim yapabiliyor.

Oyuna bazı yeni kalıcı unsurlar geliyor

Bununla birlikte oyunun temel oynanışında da bazı değişiklikler olacak gibi duruyor. Chapter 3’de özellikle de üst seviye oyuncular için oyun deneyimini daha hızlı hale getirebilecek olan kayma ve sallanma olmak üzere iki yeni mekanik bulunuyor. Buna ek olarak artık oyunun yaratıcı modunda zaman geçirenler için de XP kazanma seçeneği var.

Dahası, geliştirici Epic oyuna bazı kalıcı unsurlar ilave ediyor. Stüdyonun yaptığı açıklamaya göre yeni bölümle birlikte oyuna, oyuncuların ve takımlarının maçtan maça iyileşip eşyalarını depolayabileceği kamp alanları ve sosyal oyun seçenekleri dahil oluyor. Bunun haricinde oyunda kullanabileceğiniz yeni silahlar ve başka ögeler de olacak.