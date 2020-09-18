Fortnite: Dünyayı Kurtar, macOS'ta Oynanamayacak

Epic Games, Fortnite'ın ücretli bir modu olan "Dünyayı Kurtar"a, 23 Eylül itibarıyla macOS üzerinden erişilemeyeceğini duyurdu. Bunun nedeniyse Apple'ın, Epic Games'in geliştirici hesaplarını kapatması. Şirket, oyunun yeni sürümünü macOS için yayınlayamadığından, oyunun macOS'ta oynanamayacağını söylüyor.

Oyunseverler, son dönemlerde en çok Epic Games ile Apple arasında yaşanan olayları konuşuyorlar. Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından bir tanesi olan Fortnite Mobile üzerinden başlayan süreç, her geçen gün biraz daha kötü bir hal alıyor. Üstelik ne Epic Games ne de Apple'ın geri adım atmıyor oluşu, yaşanan süreci daha da çıkmaza sokuyor.

Devler arasında yaşanan olayları özetlemek gerekirse her şey, Epic Games'in Fortnite Mobile'a oyun içi ödeme yapma imkanı sağlamasıyla başladı. Epic Games bu hamleyle, Google ve Apple'ı devre dışı bırakarak oyuncuların ödeme yapmasını sağlıyordu. Hal böyle olunca da Epic Games, komisyonlardan kurtularak oyunculara daha ucuz fiyatlar sundu. Google ve Apple da bu duruma müdahale ederek Fortnite Mobile'ı mağazalardan kaldırdılar. İşte o gün bugündür de bu konu için bir türlü çözüm üretilemedi.

Epic Games'in kullanıcılara sunduğu bir Fortnite Modu var. "Dünyayı Kurtar" olarak isimlendirilen bu mod, Fortnite'ta diğer oyuncularla birlik olup, canavarlara karşı mücadele etmenizi sağlıyor. Ayrıca bu mod, 71,99 TL karşılığında satılıyor. Oyuncuların büyük bir bölümü bu modu bilmiyor olsalar da Epic Games, bir süredir "Fortnite: Dünyayı Kurtar"ı destekliyor. Ancak yapılan son açıklamalara göre bu mod, artık macOS işletim sisteminde oynanamayacak.

Apple'ın Epic Games'e ait geliştirici hesabını kapatması, modun güncellenmesini engelliyor

Apple'ın Epic Games'in geliştirici hesaplarını kapatması, oyun devi için çok ciddi bir sorundu. Çünkü oyuncular, bu adımdan sonra Epic Games'e ait ürünlere Apple ekosistemi üzerinden sağlıklı bir şekilde erişemeyeceklerdi. İşte bu durumun yeni kurbanı da Fortnite: Dünyayı Kurtar oldu. Epic Games, Fortnite: Dünyayı Kurtar'ın yeni sürümü için imzalama yapamadıklarından, moda macOS üzerinden erişimin 23 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.

Epic Games, Fortnite: Dünyayı Kurtar için v14.20 güncellemesi yayınlayacak. Bu sürümün, mevcut sürümdeki oyuncular için kötü bir deneyim sunacağını ifade eden Epic Games yetkilileri, güncelleme de yapamayacaklarını söyleyerek Fortnite: Dünyayı Kurtar'ın fişini çekmek zorunda kaldıklarının altını çiziyorlar. Ancak Epic Games, bu süreçte oyuncuları mağdur etmeyecek.

Son satın alma işlemleri iade edilecek

Epic Games'in açıklamalarına göre macOS platformunda Fortnite: Dünyayı Kurtar oynayan oyuncular tarafından yapılan son satın alma işlemleri, otomatik olarak iade edilecek. Zaten oyuncular, bugün itibarıyla da macOS üzerinden Fortnite: Dünyayı Kurtar için satın alımlar gerçekleştiremeyecekler. Ancak modun çapraz platform desteği, oyuncuların kaldıkları yerden devam edebileceklerini gösteriyor. Epic Games, macOS kullanıcılarının diğer platformlardan hesaplarına erişip, oyun oynamaya devam edeceklerini söylüyor.