Fortnite Film Gecesi Etkinliğinde Inception Filmi Gösterildi

Fortnite, oyun içi etkinlik denilince akla gelen ilk isim olmak için gerçekten elinden geleni yapıyor. Sevilen Battle Royale oyunu, çok beklenen ve merak edilen yeni Film Gecesi etkinliğini de bugünden itibaren başlattı.

Oyuncuların çok yakından bileceği gibi Fortnite, oyun ve eğlence sektörünü bir araya getirmek için bir dizi girişimde bulundu. Çeşitli aralıklarla gerçekleştirilen oyun içi etkinlikler sayesinde hem oyuncuların ilgisi canlı tutuldu hem de yapılan tanıtımla dünyanın dört bir yanından gelen yeni oyuncularla buluşuldu. Bu anlamda düzenlenen bir yeni etkinliğin ismi de Film Gecesi olarak duyuruldu.

Takip edenlerin hatırlayacağı gibi Fortnite, geçtiğimiz ay dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’i gösteren bir tanıtım videosunu oyunun içinde yayınlamış ve bu olay çok fazla ilgi çekmişti. Fortnite şimdi de ünlü yönetmenin filmlerini oyuncularla buluşturmak için Film Gecesi isimli etkinliği planladı ve etkinlik bugün başladı. Christopher Nolan’ın klasikler arasına girmiş filmleri olan Başlangıç (Inception), Batman Başlıyor ve Prestij isimli filmlerinin gösterilmesi planlanan etkinliğin her ülkede farklı filmlere sahne olacağı belirtilmişti.

Seçilen ilk film Inception oldu:

Dağıtım hakları sebebiyle maalesef her ülkede gösterilemeyen filmler için Epic Games’in ilerleyen senelerde bir çözüm bulmaya çalıştığının ve katılımın artırılması amacıyla bazı planlamalar yaptığının gelen bilgiler arasında olduğunu en başta söyleyelim. Hâl böyleyken Türk oyuncuların içinde bulunmadığı oyuncu topluluğunun seyrettiği ilk film Inception oldu. Etkinlik sonrası izleyiciler bu durumun kendileri için çok değişik bir deneyim olduğunu aktardı. Oyun modunun seçilerek ilerlenmesi gereken yeni görünümde ilk başta nasıl hareket edeceklerini bilemeyen oyuncular sonunda filmle buluşmayı başardı.

Oyuncuların interaktif bir şekilde katılım sağlayabildiği gösterim için eşsiz bir tecrübe olduğu yönünde geri bildirimler de geldi. Tam ekran moduna geçirilmeyen film gösterimi oyunun içindeymişçesine bir his verdiği için de ayrıca beğenildi. Bunların yanında daha önce de söylendiği gibi izleyicilere herhangi bir kayıt için izin verilmedi. Başarıyla gerçekleşen etkinlik sonrasında Fortnite'ın nasıl yeniliklerle geri dönüp oyuncuları şaşırtacağı merak konusu.