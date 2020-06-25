Fortnite, Dev Ekranda Cristopher Nolan Filmleri Gösterecek

Fortnite izlenme rekorları kıran oyun içi etkinliklerine bir yenisini daha eklemeyi planlıyor. Yarın Çılgın Parti'nin Büyük Ekran'ında oyunculara Christopher Nolan'ın ikonik filmlerinden biri gösterilecek.

Fortnite, gerçekleştirdiği oyun içi etkinlikleriyle bir battle royale oyunu olmanın ötesine geçerek adeta bir eğlence platformu haline geldi. Fortnite, 2. Sezonu sonlandıran son 'Cihaz' etkinliğiyle Twitch'te rekor izleyici sayısına ulaşmasının ardından, iddialı bir etkinlikle daha oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz ay Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet için oyunda bir fragman gösteren Fortnite, şimdi de yönetmenin en unutulmaz filmlerini oyuncularla buluşturmaya hazırlanıyor. Fortnite oyuncuları, yarın Çılgın Parti'nin Büyük Ekran'ında, Christopher Nolan filminden birini içeren oyun içi Film Gecesi'ne katılabilecekler.

Fortnite oyuncuları, Cristopher Nolan'ın üç filminden birini izleyebilecek

Fortnite'ın Film Gecesi kataloğunda Christopher Nolan'ın klasikler arasına giren Başlangıç (Inception), Batman Başlıyor ve Prestij yer alıyor. Oyuncuların izleyecekleri filmler, dağıtım hakları nedeniyle ülkelere göre değişiklik gösterecek. İsteyenler Fortnite'ın ses ayarlarından altyazıları açarak filmi altyazılı olarak da izleyebilecek.

Fortnite'ın ilk Film Gecesi etkinliğinde gösterilecek film, ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Epic Games, etkinliğe olabildiğince çok kişinin katılmasını hedeflese de; filmler, dağıtım hakları nedeniyle her ülkede gösterilemeyecek. Ayrıca ne yazık ki Türkiye de Film Gecesi programı için açıklanan ülkeler arasında yer almıyor. Fikri heyecan verici bulan Epic, gelecekte katılımı artırmak için yeni yollar aradığını belirtti.

Film Gecesi'ne katılan oyuncuların, aynı sinemalarda olduğu gibi gösterim sırasında filmleri kaydetmeleri veya yayınlamaları yasak. Filmlerin herhangi şekilde yayınlanması veya kaydedilmesi korsanla mücadele ve DMCA yönetmeliklerine tabi tutulacak. Film gösterimleri, Çılgın Parti'nin Büyük Ekranı'ndan izlenebilecek.

Çılgın Parti'ye tüm oyuncular katılabilecek

Diplo, yeni albümü Diplo Presents: Thomas Wesley'in Fortnite'taki canlı ön gösterimi için Çılgın Parti'nin Ana Sahne'sindeki DJ koltuğuna geri dönecek. Ayrıca Diplo Presents: Thomas Wesley gösteriminin özel konukları Young Thug ve Noah Cyrus olacak. Gösteri, Çılgın Parti'deki Ana Sahne'de 26 Haziran Cuma günü TSİ 04.00'da başlayacak. Diplo'nun gösterisini kaçıranlar, tekrar yayınını 29 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da izleyebilecekler. Fortnite'ın çılgın partisine katılmak isteyenler Battle Royale üzerinden Çılgın Parti oyun modunu seçerek gösterime erişebilecekler.