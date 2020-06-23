Fortnite, Oyundaki Tüm Polis Arabalarını Kaldırdı

Epic Games, geçtiğimiz hafta yayınlanan Fortnite 2. Bölüm 3. Sezon güncellemesiyle birlikte oyundaki tüm polis arabalarını haritadan kaldırdı. Geliştiricinin bu hareketi, ırkçılık karşıtı gösterilere bir destek olarak yorumlandı.

Popüler battle royale oyunu Fortnite, ABD'deki ırkçılık karşıtı eylemlere destek olarak yorumlanan bir hareketle haritadaki tüm polis arabalarını kaldırdı. Geçtiğimiz hafta gelen Fortnite 2. Bölüm 3. Sezon güncellemesiyle polis arabalarının tamamı, normal arabalarla değiştirildi.

Epic Games, yeni sezon güncellemesiyle yapılan bu değişikliği henüz resmi olarak doğrulamadı. Ancak Wall Street Journal'a göre Fortnite'taki polis arabalarının kaldırılması, George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesine ve tüm dünyadaki ırkçılık karşıtı protestoları tetikleyen Black Lives Matter hareketine bir destek olarak geldi.

Fortnite, tüm polis arabalarını haritadan kaldırdı

Epic Games daha önce protestolara destek vererek 17 Haziran'da gelen yeni sezon güncellemesini bir süre ertelemişti. Geliştirici, erteleme kararı için yaptığı açıklamada, "Biz eşitliğe, adalete, çeşitliliğe ve birlikteliğe inanıyoruz ve bu ilkelerin politikadan bağımsız olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesine yer vermişti. Muhtemelen bu kısa gecikme, Epic'e polis arabalarını kaldırması için zaman kazandırdı.

Fortnite'ta polis arabalarının kaldırılmasının oyun üzerinde bir etkisi yok. Protestolarla birlikte yalnızca Epic Games değil, birçok oyun geliştiricisi oyun içi mesajlar ve erteleme kararlarıyla ırkçılık karşıtı mesajlar vermişti.

Değişikliğe dikkat çeken bir Reddit gönderisinde kimi oyuncular Epic'i bu politik hareketi nedeniyle eleştirirken, kimisi de destek çıktı. Bazı oyuncular ise değişikliğin Kreatif haritalarını etkilemesinden dolayı rahatsızlığını belirtti. Değişikliğin ne kadar süreceği henüz belli değil, ancak polis arabalarının yakın zamanda oyuna dönmesi pek olası görünmüyor.