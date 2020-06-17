Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon Yayınladı: İşte Tüm Yenilikler

Epic Games, oyun haritasının büyük çoğunluğunu denize 'batıran' oldukça etkileyici bir oyun içi etkinliğin ardından, Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon’un fragmanını yayınladı. DC’nin ünlü süper kahramanı Aquaman’in de olacağı yeni sezonda, oyunun ikonik haritasının önemli ölçüde değiştiğini göreceğiz.

ABD’de devam eden protesto gösterileri nedeniyle çıkış tarihi 11 Haziran olan Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon’u bir hafta erteleyen Epic Games, pek çok sürprizin olduğu yeni sezonu bugün resmen başlattı. Dolayısıyla hemen oyuna girebilir ve tüm yeni özelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.

Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon, 15 Haziran’da gerçekleşen ve Fortnite haritasının büyük bir kısmının su altında bırakan “Midas'ın Kıyamet Günü” adındaki cihaz etkinliğini takip ediyor. Oyuncular, sular altındaki yeni haritaya alışmaya çalışırken, bir yandan da kendilerini bekleyen tehlikeleri göğüs germeye çalışacak.

Yeni sezonda, büyük ölçüde yeni sualtı haritasına bağlı çeşitli değişiklikler olacak. Oyunda artık eşyalarınızı çalabilen köpekbalıkları var, ancak oltalarınızı kullanarak onları adeta bir sürat teknesi gibi kullanabilirsiniz. Oyuncular ayrıca adaya çıkarma yapıp canlarına kast eden yeni haydutlara karşı da kendilerini savunmak zorunda kalacaklar.

Oyuncular, seviyelerini yükselterek ve görevlerini tamamlayarak, baştan sonra her parçasını kişiselleştirebilecekleri kendilerine özel şemsiyelerini üretebilecek. Epic Games, zamanla sular çekildikçe daha fazla konumun ortaya çıkacağını söylüyor. Oyuncular, her şey açığa çıktığında ise yeni ulaşım yolları keşfedecek.

Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon, Celestial Sonia ve Eternal Knight dahil olmak üzere çeşitli yeni kıyafetler içeriyor. Ayrıca çeşitli yaz temalı back bling’ler ve silah görünümleri ile eğlenceli yeni dans ifadeleri de yeni sezonda oyuncuları bekleyen diğer sürprizlerden.

Yeni sezonda Battle Pass (Savaş Bileti) geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi 950 V-Bucks'a mal olacak. Bu arada oyuna Jason Momoa’nın hayat verdiği DC kahramanı Aquaman’in de eklendiğini bir kez daha hatırlatalım. Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon fragmanı