Fortnite'tan Star Wars Günü'ne Özel Satış

Fortnite, Star Wars Günü olarak kutlanan 4 Mayıs’a özel ürünler satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Satılacak ürünler arasında kostümler ve ışın kılıçları yer alacak.

Battle Royale oyun türünün en başarılılarından birisi olan ve birden çok platformda büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Fortnite, Star Wars Günü’nü kutlamak için geri sayıma geçti. Bildiğiniz gibi Star Wars Günü, filmin hayranlarının Star Wars kültürünü ve filmi anmak için gayri resmi olarak tatil ilan ettikleri gün olarak biliniyor.

4 Mayıs olarak belirlenen gün, “May the force be with you (Güç seninle olsun)” ifadesinde kelime oyunu yapılmasıyla (May the fourth be with you) değiştirildi ve söz konusu tarih Star Wars günü olarak kabul edildi. Bu, ayrıca Luke Skywalker günü olarak da biliniyor. Fortnite, Star Wars Günü’nü kutlamak için bir hazırlık yaptı.

Fortnite'tan Star Wars Günü kararı:

Fortnite’ın oyun için mağazası, Star Wars kostümlerini sınırlı süreyle satışa çıkarıyor. Filme ait teçhizat ve ışın kılıçları mağaza üzerinden alınabilecek. Teçhizatlar arasında Rey, Kylo Ren ve Sith Trooper ürünleri yer alacak. Bu ürünler, geçtiğimiz yıl Star Wars: The Rise of Skywalker piyasaya sürülmeden önce de satışa çıkmıştı.

Fortnite’ın resmi Twitter hesabı, Star Wars Günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Kaderini yerine getir. Yıldız Savaşları Günü neredeyse burada ve Rey, Kylo Ren ve Sith Trooper kıyafetleri tekrar dükkanda” denildi. Ayrıca, “Işın kılıçları sınırlı bir süre için geri dönerken Jedi gibi hissedin. Şimdi oyuna gelin ve yeteneklerinizi gösterin” ifadeleri kullanıldı.

Platformdaki oyuncular, sınırlı bir süre için yeşil, kırmızı, mavi veya mor ışın kılıçlara da erişebilecek. Epic Games, söz konusu ürünlerin ne zaman satışa sunulacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmış değil, ancak bazı bilgilere göre, 6 Mayıs’a kadar Star Wars ürünleri satışa çıkarılacak.