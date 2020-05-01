Star Wars: Battlefront'tan Çok Oyunculu Mod Müjdesi

Star Wars: Battlefront oyununa yılların ardından bir güncelleme geldi. Yeni güncellemeyle birlikte Star Wars: Battlefront'a çevrimiçi çok oyunculu mod geldi. Güncelleme yalnızca oyunun Steam versiyonu için geçerli.

Bugün Star Wars: Battlefront'a beklenmedik bir güncelleme geldi. 2004 yılında piyasaya sürülen bu oyun, bugün yeni bir güncellemeyle hayranlarını heyecanlandırdı. Yeni güncelleme, oyunun yalnızca Steam versiyonu için geldi çünkü Star Wars: Battlefront'un yayınlandığı diğer platformlar PlayStation 2 ve Xbox'tı. Yeni güncellemeyle birlikte oyunun Steam versiyonuna çevrimiçi çok oyunculu seçeneği eklendi.

Elbette orijinal Battlefront'ta çok oyunculu mod vardı ancak bu seçenek ya PS2'deki ya da bilgisayardaki GameSpy sunucularındaki yerel bağlantı üzerinden ya da orijinal Xbox'taki Xbox Live üzerinden kullanılabiliyordu. Battlefront, 2019 yılında 'Star Wars: Battlefront (Classic, 2004)' adıyla Steam'de tekrar yayınlanmıştı ancak GameSpy 2014 yılında kapatıldığı için oyunun çok oyunculu seçeneği bulunmuyordu. Oyunun orijinal bilgisayar versiyonu 64 oyuncuya kadar katılım olanağı sağlıyordu. Bunun, Steam versiyonunun ortalama oyuncu sayısının 2 katı olduğu belirtilse de ne kadar büyüklükte oyunlar kurabileceğiniz henüz net değil.

2019 yılında yeniden piyasaya sürülmüştü:

Oyun 20 yaşına doğru yaklaşsa da 2019 yılındaki yeniden piyasaya sürülmesinden bu yana yeni güncelleme Battlefront'a gelen ikinci güncelleme. GameSpy'ın kapanmasıyla aralarında Star Wars: Battlefront'un da yer aldığı 50 oyunun fişi dolaylı olarak çekilmişti. Özellikle geçmişte kopya oyun yükleyen kullanıcıların başına dert olan GameSpy, sohbet imkânı sağlayan interaktif bir sunucu programıydı.

Steam, Origin ve Uplay gibi hizmetlerin ortaya çıkasıyla hitap ettiği kullanıcı kitlesini ve yapımcıları kaybeden GameSpy, aynı zamanda oyun doğrulama sistemi olarak da kullanılıyordu. GameSpy'ın sonuyla birlikte Star Wars serisinin ikinci oyunu Star Wars: Battlefront II'ye de elveda denmişti.

2015 yılında Star Wars: Battlefront serisine DICE da katılmıştı. Yine Star Wars film serisinin yapımcılığını üstlenen Disney, oyun üreticisi Electronic Arts ile 2019 yılında bir anlaşma yapmıştı. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabileceğinizi belirtelim.