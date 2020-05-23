Fortnite’a Bir Kıyamet Günü Sayacı Eklendi

Fortnite'a bu sabah giriş yapan oyuncular ilginç bir sayaç ile karşılaştılar. Hem ana ekran hem de Midas'ın ofisinde görülen bu kıyamet sayacı oyunculara ilginç bir sürpriz oldu. Gelin bu Kıyamet Sayacı'na yakından bir göz atalım.

Oyuncuların bugün, oyun giriş ekranında karşılaştıkları bu sayaç ayrıca Midas'ın ofisinde de bulunuyor. Oyunun asıl haritasında ise bu sayaca henüz rastlanılmadı. Aşağıda paylaşılan görselde sayacın, 7 gün, 6 saat ve 20 dakikadan geri saydığını görebiliyoruz. Bu bilgiye göre sayaç, 30 Mayıs'ta yani haftaya Cumartesi günü sonlanacak.

2. sezonun sona eriş tarihinin ertelenmesinden sonra sezonun bitiş tarihi 4 Haziran olarak açıklanmıştı. Fakat bu yeni gelen Kıyamet Günü Sayacı (Doomsday Countdown Timer) ile sezon bitiminden hemen önce oyunda yeni gelişmelerin yaşanacağı bilgisini elde ediyoruz.

İşte Midas'ın ofisindeki Kıyamet Günü Sayacı:

Tabi birçoğumuzun tahmin ettiği üzere bu Kıyamet Sayacı, Fortnite'ın devasa Kıyamet Aygıtı (Doomsday Device) ile alakalı. Bu Kıyamet Aygıtı, tüplerine güç toplayıp iyice güçlenmeye ve bütün oyun menülerini tehdit etmeye başladı. Midas'ın ofisinde de Kıyamet Aygıtı'nın arkada parlamaya başladığını görebiliyoruz. Bu olayı kısaca açıklamak gerekirse, Gölge karakteri Hayalet'i yenip Agency'i ele geçirmek üzere. Bu gerçekleştiğinde Kıyamet Aygıtı da aktif edilmiş olacak. Ayrıca Agency binasının üzerinde de ortada kötü bir şeyler döndüğünü belirten halka şeklinde bulutlar toplanmış durumda.

Agency binası üzerinde toplanan bulutlar:

Bu yeni ortaya çıkan gelişmeler sonucunda önümüzdeki hafta da 'Storm the Agency' etkinliği oyuna eklenmiş olacak. Zaten bu etkinliğin geleceği oyuncular tarafından biliniyordu. Fakat yeni gelen Kıyamet Günü Sayacı ile artık bu etkinliğin tam olarak ne zaman geleceğini bilebiliyoruz. Ayrıca Sezon 3 hakkında elde edilen bazı bilgilere göre, gelecek olan yeni sezonun suyla alakalı bir temaya sahip olacağı ortaya çıktı. Bu bağlamda, oyun haritasının sel altında kalması tarzı bir konsept işlenileceği düşünülüyor. Yakında gelmesi beklenen sel, tabi ki Kıyamet Aygıtı'nın aktif edilmesiyle alakalı olacak. Fakat Kıyamet Aygıtı'nın tam olarak nasıl bir etkiye sahip olacağı ve bu sel felaketini nasıl gerçekleştireceği henüz bilinmiyor.