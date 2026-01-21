Tümü Webekno
Animal Joy Brownie Mix indirimde! telefon aksesuarlarında indirim! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Fortnite’a The Office dizisi geliyor

Fortnite, paylaştığı teaser ile The Office iş birliğini işaret etti. Chapter 7’de Michael Scott ve Dwight gibi karakterler oyuna gelebilir.

Fortnite’a The Office dizisi geliyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Fortnite, Chapter 7 öncesinde paylaştığı teaser ile The Office crossover’ını neredeyse doğruladı. “Build. Beets. Battle Royale.” ifadesi, dizinin en bilinen Dwight repliğine açık bir gönderme yapıyor ve söylentileri güçlendiriyor.

Sızıntılara göre Michael Scott ve Dwight Schrute başta olmak üzere dizinin ikonik karakterleri skin olarak oyuna eklenebilir. Şimdilik büyük bir harita etkinliğinden çok, kozmetik içeriklere odaklanan bir iş birliği bekleniyor.

The Office gibi bir sitcom’un Fortnite’a gelmesi, oyunun popüler kültür yelpazesini daha da genişletiyor. Daha önce Marvel, Star Wars ve anime iş birlikleriyle dikkat çeken Fortnite, bu kez mizah ve nostalji tarafına oynuyor.

Resmî çıkış tarihi açıklanmasa da crossover’ın Chapter 7 döneminde, yakın bir güncellemeyle gelmesi bekleniyor. Eğer sızıntılar doğruysa Fortnite, şimdiye kadarki en “ofisli” sezonuna hazırlanıyor.

Fortnite

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Marvel Geri Dönüyor! Spider-Man Brand New Day Filmi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Marvel Geri Dönüyor! Spider-Man Brand New Day Filmi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim