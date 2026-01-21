Fortnite’a The Office dizisi geliyor

Fortnite, paylaştığı teaser ile The Office iş birliğini işaret etti. Chapter 7’de Michael Scott ve Dwight gibi karakterler oyuna gelebilir.

Fortnite, Chapter 7 öncesinde paylaştığı teaser ile The Office crossover’ını neredeyse doğruladı. “Build. Beets. Battle Royale.” ifadesi, dizinin en bilinen Dwight repliğine açık bir gönderme yapıyor ve söylentileri güçlendiriyor.

Sızıntılara göre Michael Scott ve Dwight Schrute başta olmak üzere dizinin ikonik karakterleri skin olarak oyuna eklenebilir. Şimdilik büyük bir harita etkinliğinden çok, kozmetik içeriklere odaklanan bir iş birliği bekleniyor.

The Office gibi bir sitcom’un Fortnite’a gelmesi, oyunun popüler kültür yelpazesini daha da genişletiyor. Daha önce Marvel, Star Wars ve anime iş birlikleriyle dikkat çeken Fortnite, bu kez mizah ve nostalji tarafına oynuyor.

Resmî çıkış tarihi açıklanmasa da crossover’ın Chapter 7 döneminde, yakın bir güncellemeyle gelmesi bekleniyor. Eğer sızıntılar doğruysa Fortnite, şimdiye kadarki en “ofisli” sezonuna hazırlanıyor.