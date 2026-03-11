Fortnite Oyuncularını Üzecek Haber: V-Papel Fiyatlarına Zam Geliyor!

Fortnite, artan masraflar nedeniyle oyun içi para birimi V-Papellerin fiyatlarında değişiklik yapacağını açıkladı.

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Epic Games imzalı Fortnite, oyun içi kostümler, aksesuarlar, ifadeler ve daha fazlası için V-Papel ismi verilen bir para birimine sahipti. Bu para birimini de belli ücretler karşılığında satın alabiliyordunuz. Şimdi ise bu konuda oyuncuları üzecek bir gelişme yaşandı.

Epic Games tarafından paylaşılan resmî blog gönderisine göre V-Papel fiyatlarında yakında değişikliklere gidilecek. Fiyatlar aynı kalmaya devam edecek ancak bu fiyatlar karşılığında verilen V-Papel miktarları azaltılacak.

Fortnite’ta V-Papel miktarları böyle değişecek

Paket (fiyat) Önceki V-Papel miktarı Yeni V-Papel miktarı 190 TL 1000 V-Papel 800 V-Papel 485 TL 2800 V-Papel 2400 V-Papel 780 TL 5000 V-Papel 4500 V-Papel 1.898 TL 13.500 V-Papel 12.500 V-Papel

Epic Games, açıklamasında Fortnite’ı aktif tutmanın maliyetinin çok arttığını ve masrafları karşılamaya yardımcı olmak için böyle bir karar aldıklarını belirtti. Değişikliklerin 19 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Epic Ödülleri sayesinde bu fiyatlardan 38 TL’den 380 TL’ye kadar iade alabileceğiniz de ekleyelim.