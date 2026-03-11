Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! İlk kez ING'li olanlara fırsat!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Fortnite Oyuncularını Üzecek Haber: V-Papel Fiyatlarına Zam Geliyor!

Fortnite, artan masraflar nedeniyle oyun içi para birimi V-Papellerin fiyatlarında değişiklik yapacağını açıkladı.

Fortnite Oyuncularını Üzecek Haber: V-Papel Fiyatlarına Zam Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Epic Games imzalı Fortnite, oyun içi kostümler, aksesuarlar, ifadeler ve daha fazlası için V-Papel ismi verilen bir para birimine sahipti. Bu para birimini de belli ücretler karşılığında satın alabiliyordunuz. Şimdi ise bu konuda oyuncuları üzecek bir gelişme yaşandı.

Epic Games tarafından paylaşılan resmî blog gönderisine göre V-Papel fiyatlarında yakında değişikliklere gidilecek. Fiyatlar aynı kalmaya devam edecek ancak bu fiyatlar karşılığında verilen V-Papel miktarları azaltılacak.

Fortnite’ta V-Papel miktarları böyle değişecek

v

Paket (fiyat) Önceki V-Papel miktarı Yeni V-Papel miktarı
190 TL 1000 V-Papel 800 V-Papel
485 TL 2800 V-Papel 2400 V-Papel
780 TL 5000 V-Papel 4500 V-Papel
1.898 TL 13.500 V-Papel 12.500 V-Papel

Epic Games, açıklamasında Fortnite’ı aktif tutmanın maliyetinin çok arttığını ve masrafları karşılamaya yardımcı olmak için böyle bir karar aldıklarını belirtti. Değişikliklerin 19 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Epic Ödülleri sayesinde bu fiyatlardan 38 TL’den 380 TL’ye kadar iade alabileceğiniz de ekleyelim.

Crimson Desert Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Son Çıkan Oyunlara Kıyasla İlaç Gibi) Crimson Desert Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Son Çıkan Oyunlara Kıyasla İlaç Gibi)
Fortnite

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com