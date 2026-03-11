Fortnite Oyuncularını Üzecek Haber: V-Papel Fiyatlarına Zam Geliyor!

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Epic Games imzalı Fortnite, oyun içi kostümler, aksesuarlar, ifadeler ve daha fazlası için V-Papel ismi verilen bir para birimine sahipti. Bu para birimini de belli ücretler karşılığında satın alabiliyordunuz. Şimdi ise bu konuda oyuncuları üzecek bir gelişme yaşandı.
Epic Games tarafından paylaşılan resmî blog gönderisine göre V-Papel fiyatlarında yakında değişikliklere gidilecek. Fiyatlar aynı kalmaya devam edecek ancak bu fiyatlar karşılığında verilen V-Papel miktarları azaltılacak.
Fortnite’ta V-Papel miktarları böyle değişecek
|Paket (fiyat)
|Önceki V-Papel miktarı
|Yeni V-Papel miktarı
|190 TL
|1000 V-Papel
|800 V-Papel
|485 TL
|2800 V-Papel
|2400 V-Papel
|780 TL
|5000 V-Papel
|4500 V-Papel
|1.898 TL
|13.500 V-Papel
|12.500 V-Papel
Epic Games, açıklamasında Fortnite’ı aktif tutmanın maliyetinin çok arttığını ve masrafları karşılamaya yardımcı olmak için böyle bir karar aldıklarını belirtti. Değişikliklerin 19 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Epic Ödülleri sayesinde bu fiyatlardan 38 TL’den 380 TL’ye kadar iade alabileceğiniz de ekleyelim.