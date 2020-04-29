Fortnite'a Yeni Haritanın Bulunduğu Güncelleme Geliyor

Milyonlarca kişi tarafından oynanan Fortnite'a yeni gelecek güncellemenin içeriği sızdırıldı. Oyuna arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayan Party Royale modu ve içerisinde mini oyunlar bulunan yeni harita ekleniyor.

Şu anda en popüler oyun denilince akla gelen ilk oyunlardan biri de Fortnite. Oyun piyasasına damgasını vuran bu Battle Royale oyunu milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Oyunun geliştiricileri sürekli yeni aktiviteler ve güncellemeler yaparak oyun tutkunlarının oyunda kalmasını sağlıyor. Durum bu şekilde olunca da oyunun yeni güncellemesi bile birçok kişi tarafından takip ediliyor.

Yeni gelecek modla ilgili Twitter üzerinden paylaşım yapan ve Fortnite verileri paylaşmasıyla bilinen ShiinaBR'ye göre havadan çekilmiş yeni ada şeklindeki oyun alanı ‘Papaya’ olarak adlandırıldı. Yeni güncellemede ana modun mücadeleleri ve savaşlarından uzak şekilde arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz birçok gizli aktivite ikonu bulunuyor.

İşte yayınlanan harita:

Haritanın dört bir yanına dağılan bu ikonların oyun içi mini oyun aktivelerini işaret ettiği düşünülüyor. Bu mini oyunların içerisinde araçlı ve araçsız yarışlar, planör odaklı mücadeleler, futbol ve tekne yarışları gibi aktivitelerin olabileceği konuşuluyor. Bununla birlikte FireMonkey, Party Royale'e gelecek şeylerin bulunduğu bir liste yayınladı. FireMonkey'in yayınladığı liste şu şekilde:

Su Balonları

Quad Crasher

Boya Fırlatıcı

Domates El Bombası

Boya El Bombası

Burger El Bombası

Balıkçılık Kutbu

Crash Pad

Yay Fırlatıcı

Choppa

Boogie Bombası

Bu yeni güncellemenin içeriği hakkında net bilgilere güncelleme yayınlanana kadar ulaşamayacağız ancak eklenen yeni konum ve parti moduyla birlikte Fortnite oyuncuları güncellemeyi daha heyecanlı bir şekilde bekliyor.

Tüm dünyanın koronavirüse karşı savaştığı bu günlerde Party Royale modu gibi yeniliklerle arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz.