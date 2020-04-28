Ünlü Yayıncı, Fortnite’ın Sıralama Sistemini Eleştirdi

Ünlü Twitch yayıncısı Elliott ‘Muselk’ Watkins, Twitter’da bir paylaşım yaparak Fortnite’ın sıralama sistemini eleştirdi ve Epic Games’in daha ‘uygun’ bir sıralama sistemine geçmesi gerektiğini söyledi.

Fortnite’ın rekabetçi modları, oyunun yayınlandığı 2017 yılından beri tartışma konusu oluyor. Oyuncular, düzenlenen turnuvalarla kendilerini üst seviyelere çıkarmaya çalışırken, oyun içi sıralama sistemini eleştirmeye devam ediyorlar.

Fortnite’ın Arena sıralamalarını eleştiren oyuncuların arasında son olarak ünlü oyuncu ve yayıncı Elliott ‘Muselk’ Watkins de katıldı. Watkins, sıralama sisteminin yeterince iyi olmadığını, Epic Games’in daha uygun bir sıralama sistemini uygulamaya başlaması gerektiğini söyledi.

Oyuncular büyük kupalar, günlük kupalar ve elemeler için Arena’yı oynayabiliyor. Ancak hangi oyuncunun daha üst sıralarda yer aldığını izlemenin şu anda herhangi bir yolu bulunmuyor. Muselk de tam olarak bu nedenle Epic Games’i önümüzdeki dönem başlayacak Fortnite Bölüm:2 Sezon 3’te bu sıralama sistemini değiştirmeye davet etti.

Muselk, attığı tweette “Gelecek sezon gerçekten Fortnite’ın uygun bir elo rekabet sistemine geçmesini umuyoruz” dedi. Muselk, var olan sıralama sistemi uygulamasının kendisine “kazan-kazan” şeklinde bir his verdiğini söyledi.

Apex Legends ve PUBG gibi oyunlar sıralama sistemlerini oyunlarına başarıyla uyguladılar. İki oyunda da oyuncular yerleşimin yanı sıra elemelere de odaklanarak gösterdikleri performansa göre elo kazanıyorlar veya kaybediyorlar.

Muselk, Fortnite’ı yeniden eğlenceli hale getirmek için oyuna iyi bir sıralama mekanizmasının eklenmesinin zamanı geldiğini söylüyor. Avustralyalı yayıncı, Fortnite'ın aynı şekilde devam etmesi halinde 3.Sezon’da da oyuncu kaybedeceğini sözlerine ekledi.

Epic Games, Fortnite’ın gelecek güncellemeleri ile ilgili bilgileri sıkı bir şekilde saklamaya devam ediyor. Bu yüzden Muselk’in bahsettiği bir şekilde bir değişikliğin gerçekten gelip gelmeyeceği de şu an da bilinmezler arasında yer alıyor.