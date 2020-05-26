OnePlus, 90 FPS Fortnite İçin Epic Games ile Ortaklık Kurdu

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, OnePlus 8 serisinde 90 FPS Fortnite deneyimi için Epic Games ile iş birliğine gitti. İki firmanın iş birliği neticesinde Fortnite'ı PC dışında bir platformda 90 FPS'te oynamak mümkün hâle geldi.

Piyasaya sürdüğü fiyat/performans cihazlarıyla büyük beğeni toplayan OnePlus, aylarca süren sızıntı ve iddiaların ardından yeni amiral gemisi serisi OnePlus 8 ailesini geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. 120 Hz ekran yenileme hızı ve Snapdragon 865 yonga setiyle mobil oyuncuların gözdesi olmayı başaran akıllı telefonlar artık Fortnite’ı 90 FPS’te çalıştırabilecek.

Mobil oyuncuları sevindiren haberi bugün resmi Twitter hesabından duyuran Çinli firma, OnePlus 8 serisinde 90 FPS Fortnite deneyimi sunabilmek için Epic Games ile iş birliğine gittiklerini belirtti. Piyasadaki diğer amiral gemisi akıllı telefonlar, Fortnite’ı tıpkı konsol sürümlerinde olduğu gibi maksimum 60 FPS’te çalıştırabiliyor. Bu da Fortnite’ın PC dışında ilk defa bir platformda 90 FPS ile oynanabileceği anlamına geliyor.

OnePlus 8 serisi cihazlar, Fortnite’ı ‘düşük’ ayarlarda 90 FPS'te çalıştırabiliyor:

Mobil cihazlarda 90 FPS Fortnite deneyimi, kulağa oldukça hoş gelebilir ancak bunun yalnızca 'düşük' grafik ayarlarında geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Bir başka deyişle OnePlus 8 cihazlarında Fortnite’ı 90 FPS oynamak isteyen oyuncuların, görsel kaliteden biraz ödün vermesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yine de Fortnite’ı yüksek grafik ayarlarında oynamak isteyen OnePlus 8 ve 8 Pro sahipleri oyunu 60 FPS’te akıcı bir şekilde oynamaya devam edebilir.

Çinli teknoloji devi OnePlus, Epic Games ile yapılan iş birliğinin yanı sıra oyunu ayrıca Game Space uygulamasına ekleyerek kullanıcılar için yüklemeyi daha hızlı bir hâle getirdiğini söylüyor. Böylece son dönemlerde oyun sektörünü kasıp kavuran Fortnite, OnePlus 8 serisi akıllı telefonlarla tam uyumlu hâle gelmiş oldu.

Bu performans artışının diğer Android telefonlara veya iOS cihazlara gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Öte yandan OnePlus 8 ve 8 Pro’nun Fortnite’ı gerçekten 90 FPS’te çalıştırıp çalıştırmadığını görmek içinse kullanıcılardan gelen geri dönüşleri beklememiz gerekiyor.