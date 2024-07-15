2021'de Xbox ve PC için piyasaya sürülen Forza Horizon'ın oyuncu sayısı ortaya çıktı. Veriler, yapımın oyuncularını artırmaya devam ettiğini gösterdi.

Playground Games tarafından geliştirilen araba yarışı oyunu Forza Horizon 5, 2021 yılında PC ve Xbox için resmen çıkış yapmıştı. Oyun, yıllar içinde büyük beğeni toplarken araba yarışı sevenlerin sık tercih ettiği yapımlardan biri hâline gelmişti.

Şimdi ise Forza Horizon 5’in önemli bir eşiği geride bıraktığı görüldü. İlk olarak Snap Blast Play isimli kullanıcı tarafından oyunda fark edilen veriler, Forza Horizon 5’in 40 milyon oyuncuya ulaştığını gözler önüne serdi.

İlk günden beri Game Pass’te yer alması etkili oldu

Bu sayı Horizon serisinin önemli bir başarıya imza attığını gösteriyor. Tabii ki 40 milyon oyuncu aktif oyuncu sayısı demek değil. Bu sayı, geçen 3 yıl içerisinde kaç kişinin oyunu indirdiğini gösteriyor. Yine de çok etkileyici. Zaten SteamDB verilerinin hâlâ günlük 18 bin civarında oyuncusu olduğunu göstermesi de başarılı olduğunun bir işareti.

Oyun hakkındaki elimizdeki veriler bu kadar. Ancak Aralık 2023’te paylaşılan verilerde 35 milyona ulaşıldığı görülmüştü. Bu da sadece 7-8 aylık süreçte 5 milyon oyuncu daha eklemeyi başardığını ortaya koydu.

Forza Horizon 5’in bu kadar çok oyuncu tarafından tercih edilmesinin en büyük nedeni Game Pass diyebiliriz. Xbox Series X/S, Xbox One ve PC için piyasaya sürülen yapım, ilk gününden Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmişti. Bu da milyonlarca abonenin ek ücret ödemeden oyuna erişmesini sağlamıştı.