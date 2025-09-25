Forza Horizon 6'nın reklamları ortaya çıktı: Bugün tanıtılacak mı?

Bir ekran görüntüsüne göre Forza Horizon 6'nın reklamları şimdiden yayına alındı. Reklam, Forza Horizon 6’yı Japonya’da geçeceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Tanıtımın bugün 13.00'te başlayacak Tokyo Game Show’da yapılması bekleniyor.

Instagram’da paylaşılan ve kısa sürede silinen bir reklam görseli, Forza Horizon 6’nın resmi duyurusu öncesi dikkat çekti. Görselde “Wishlist Now” yazısı ile birlikte Forza Horizon 6 logosu bulunuyor. Bu tür promosyonlar genellikle oyunu tanıtma sürecinin başlangıcına işaret eder.

Sızıntı, Japonya teması iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Örneğin, bir Avustralyalı otomobil ithalatçısı hesabı, Playground Games geliştiricisinin Japonya’ya özgü “kei” araçları taradığı bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu araçlar Japonya dışında nadiren görülür; bu da bölge seçiminde Japonya’nın yüksek olasılıkla düşünüldüğüne işaret ediyor.

Ayrıca, Windows Central’ın elde ettiği ve “yaygın olarak dolaşan” belgeler, Horizon 6’nın Tokyo Game Show 2025’te tanıtılabileceğine dair iddiaları destekliyor. Öte yandan, Microsoft’un Xbox birinci taraf stratejisi kapsamında “bir sonraki Forza”nın 2026’da çıkacağı yönünde açıklamalar da bulunuyor.