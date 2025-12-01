Dünyanın İlk 50 Metreden Gece Görüşü Yapabilen Telefonu FOSSiBOT F113 Duyuruldu: İşte Fiyatı

Çinli teknoloji şirketi FOSSiBOT, "F113" isimli akıllı telefonunu duyurdu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan telefon, 50 metreye vatan kızılötesi gece görüş sistemi ile dünyada ilki başardı. Peki bu telefon neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

FOSSiBOT isimli bir teknoloji şirketinden ilginç bir akıllı telefon duyurusu geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "F113" olarak isimlendirdiği yeni telefonunu tanıttı. Ancak bu telefon, bugün piyasada gördüğümüz iPhone ve Samsung Galaxy cihazlardan oldukça farklı. Gelin hep birlikte FOSSiBOT F113'e yakından bakalım.

6.78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan F113, aslında dışarıdan bakıldığında oldukça normal görünüyor. Hatta bu telefonun 32 MP çözünürlük sunan bir de selfie kamerası bulunuyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ise yan tarafa monte edilmiş durumda.

Karşınızda FOSSiBOT F113

FOSSiBOT F113, MediaTek'in Dimensity 7050 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. Ayrıca bu telefonda 24 GB'ye kadar sanal RAM desteği sunuluyor. Ve şimdi hazır olun: FOSSiBOT F113'te 33W hızlı şarj desteğine sahip 20.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Üstelik bu batarya 18W tersine şarj desteği de sunuyor. Yani bir powerbank olarak da kullanılabilecek.

Telefonun arka kısmına geçtiğimizde işler daha da ilginç bir hâle geliyor. Telefonun ana arka kamerası 50 MP çözünürlük sunuyor ve Sony IMX766 sensöre ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu telefonda 5 MP makro kamera bulunuyor. Gelelim şimdi şaşırtıcı tarafa: FOSSiBOT F113, 64 MP çözünürlük sunan özel bir gece görüş kamerası ile donatıldı. Bu kamera, sahip olduğu kızılötesi görüş sistemi ile 50 metreye kadar mesafede görüş imkânı sunuyor. Bu da FOSSiBOT F113'ü bir ilk hâline getiriyor. Öte yandan; bu akıllı telefonda 1.5W gücünde bir el feneri bulunuyor. Bu el feneri de 50 metreye kadar aydınlatma yapabiliyor.

FOSSiBOT F113 teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.78 inç, FHD+, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 7050 RAM 12 GB (+24 GB sanal) Depolama 256 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 5 MP + 64 MP (kızılötesi gece görüş) Batarya 20.000 mAh (33W) İşletim Sistemi Android 15

FOSSiBOT F113 fiyatı: