Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Dünyanın İlk 50 Metreden Gece Görüşü Yapabilen Telefonu FOSSiBOT F113 Duyuruldu: İşte Fiyatı

Çinli teknoloji şirketi FOSSiBOT, "F113" isimli akıllı telefonunu duyurdu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan telefon, 50 metreye vatan kızılötesi gece görüş sistemi ile dünyada ilki başardı. Peki bu telefon neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Dünyanın İlk 50 Metreden Gece Görüşü Yapabilen Telefonu FOSSiBOT F113 Duyuruldu: İşte Fiyatı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

FOSSiBOT isimli bir teknoloji şirketinden ilginç bir akıllı telefon duyurusu geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "F113" olarak isimlendirdiği yeni telefonunu tanıttı. Ancak bu telefon, bugün piyasada gördüğümüz iPhone ve Samsung Galaxy cihazlardan oldukça farklı. Gelin hep birlikte FOSSiBOT F113'e yakından bakalım.

6.78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan F113, aslında dışarıdan bakıldığında oldukça normal görünüyor. Hatta bu telefonun 32 MP çözünürlük sunan bir de selfie kamerası bulunuyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ise yan tarafa monte edilmiş durumda.

Karşınızda FOSSiBOT F113

Başlıksız-1

FOSSiBOT F113, MediaTek'in Dimensity 7050 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. Ayrıca bu telefonda 24 GB'ye kadar sanal RAM desteği sunuluyor. Ve şimdi hazır olun: FOSSiBOT F113'te 33W hızlı şarj desteğine sahip 20.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Üstelik bu batarya 18W tersine şarj desteği de sunuyor. Yani bir powerbank olarak da kullanılabilecek.

Telefonun arka kısmına geçtiğimizde işler daha da ilginç bir hâle geliyor. Telefonun ana arka kamerası 50 MP çözünürlük sunuyor ve Sony IMX766 sensöre ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu telefonda 5 MP makro kamera bulunuyor. Gelelim şimdi şaşırtıcı tarafa: FOSSiBOT F113, 64 MP çözünürlük sunan özel bir gece görüş kamerası ile donatıldı. Bu kamera, sahip olduğu kızılötesi görüş sistemi ile 50 metreye kadar mesafede görüş imkânı sunuyor. Bu da FOSSiBOT F113'ü bir ilk hâline getiriyor. Öte yandan; bu akıllı telefonda 1.5W gücünde bir el feneri bulunuyor. Bu el feneri de 50 metreye kadar aydınlatma yapabiliyor.

FOSSiBOT F113 teknik özellikleri:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.78 inç, FHD+, 120 Hz
İşlemci MediaTek Dimensity 7050
RAM 12 GB (+24 GB sanal)
Depolama 256 GB
Ön Kamera 32 MP
Arka Kamera 50 MP + 5 MP + 64 MP (kızılötesi gece görüş)
Batarya 20.000 mAh (33W)
İşletim Sistemi Android 15

FOSSiBOT F113 fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 399,99 dolar
HTC Telefonların Hoparlörünü Özleyenlere: Bose Hoparlörlü Poco F8 Ultra Türkiye'de Satışa Çıktı HTC Telefonların Hoparlörünü Özleyenlere: Bose Hoparlörlü Poco F8 Ultra Türkiye'de Satışa Çıktı
Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüyler Ürperten Teknoloji: Beynine Çip Takılan Güvercinler Drone Gibi Kontrol Edildi [Video]

Tüyler Ürperten Teknoloji: Beynine Çip Takılan Güvercinler Drone Gibi Kontrol Edildi [Video]

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Skoda, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Otomobilini Tanıttı

Skoda, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Otomobilini Tanıttı

GTA 4'ün Grafiklerini GTA 5 Seviyesine Getiren Mod Yayımlandı [Video]

GTA 4'ün Grafiklerini GTA 5 Seviyesine Getiren Mod Yayımlandı [Video]

Leapmotor, Sudan Ucuza Satacağı Efsanevi Hatchback Otomobili Lafa 5'i Tanıttı!

Leapmotor, Sudan Ucuza Satacağı Efsanevi Hatchback Otomobili Lafa 5'i Tanıttı!

[28 Kasım-1 Aralık] 1.400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[28 Kasım-1 Aralık] 1.400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim