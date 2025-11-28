HTC Telefonların Hoparlörünü Özleyenlere: Bose Hoparlörlü Poco F8 Ultra Türkiye'de Satışa Çıktı

Xiaomi'nin alt markası POCO, geçtiğimiz günlerde duyurduğu yepyeni telefonlarını Türkiye'ye getirdi. Hem POCO F8 Ultra hem de POCO F8 Pro, tüketicilerin beğenisini kazanmayı başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası POCO, geçtiğimiz günlerde bir etkinlik düzenlemiş ve üst düzey özelliklerle donattığı F8 Ultra ile F8 Pro'yu duyurmuştu. Şirket şimdi, Türkiye'deki hayranlarını sevindirecek bir hamleyle karşımıza çıktı. POCO'nun yeni telefonları, an itibarıyla Türkiye pazarına giriş yaptı.

Peki bu telefonların fiyatları ne kadar? Tüketicilere neler sunacaklar? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

POCO F8 Ultra Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 59.999 TL 16 GB + 512 GB 63.999 TL

"Amiral gemisi katili" olarak nitelendirdiğimiz POCO F8 Ultra, güçlü işlemcisi, yapay zekâ destekli özellikleri ve gelişmiş BOSE marka ses sistemi ile ön plana çıkıyor.

POCO F8 Pro Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 42.999 TL 16 GB + 512 GB 46.999 TL

POCO F8 Pro, tahmin edebileceğiniz üzere POCO F8 Ultra'nın biraz daha sadeleştirilmiş bir versiyonu. Ancak bu model de sahip olduğu özelliklerle tüketicileri üzmeyecek diyebiliriz.