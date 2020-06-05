Fotoğraflardan arka planı kaldırmayı bilmiyorsanız veya Photoshop gibi profesyonel programlarda vakit kaybetmek istemiyorsanız PhotoRoom ile tanışın. PhotoRoom, fotoğrafların arka planını saniyeler içinde kaldırıp değiştirebiliyor.

Fotoğraflarda arka planı kaldırarak istediğimiz nesneleri ön plana çıkarmak zorlu bir iş. Hatta bu işlem, detaylar arttıkça photoshop uzmanlarının bile vaktini büyük ölçüde alabilen, zorlu bir sürece dönüşebiliyor. Profesyonel programlarla zaman ve uğraş gerektiren yöntemler ne yazık ki günlük kullanıcılara hitap etmiyor.

Fotoğraflardan arka planı kaldırmak, yeni bir mobil uygulama sayesinde çok daha kolay hale geliyor. PhotoRoom adlı fotoğrafçılık uygulaması, oldukça pratik ve kolay bir kullanım sunuyor. iOS için yayınlanan uygulama binlerce kullanıcıdan 5 yıldız almayı başardı. Uygulamanın Android versiyonu ise henüz yayınlanmadı.

PhotoRoom, seçtiğiniz bir fotoğraftaki arka planı kısa sürede kaldırarak başka bir arka plan ekleyebilmenizi sağlıyor. Ayrıca arka planı değiştirdikten sonra elde ettiğiniz fotoğraf üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. Düzenlemeyi bitirdiğinizde, fotoğrafı kaydedip başka bir uygulamada da açabiliyorsunuz.

PhotoRoom kurucu ortağı ve CEO'su Matthieu Rouif, "Vizyonum GoPro'da çalıştığım dönemlerden geliyor. Arka planı görüntülerden çıkarmak zorunda kalıyordum ve tasarımcı ofis dışındayken, elle yapmak için çok zaman harcıyordum." diyor. Rouif, uygulamalarının arkasındaki ilham kaynağının arka planları kaldırırken yaşadığı zorluklar olduğunu belirtiyor.

Şubat ayında iOS için yayınlanan uygulama şu anda aylık 300.000 aktif kullanıcıya sahip. Ayrıca düzenli olarak kullanıyorsanız, fotoğraflardaki filigranı kaldırmak için ayda 9,49 dolar veya yılda 46,99 dolar karşılığında uygulamaya abone olabiliyorsunuz.

Fotoğraf düzenlemede açık ara lider olan Photoshop, onlarca yıldır hayatımızda ancak profesyonel olarak kullanmak istiyorsanız öğrenmeniz gereken çok şey var. Ancak PhotoRoom, arka planı kaldırmak için ihtiyacınız olan işlemleri kısa sürede birkaç dokunuşla halledebiliyor. Uygulamayı indirmek için App Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

PhotoRoom uygulamasının kullanımını gösteren video: